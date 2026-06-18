Los tiempos con Adrián Liso en Nervión, donde toman posiciones y esperan acontecimientos

El Getafe quiso renegociar a la baja su opción de compra por el extremo y el Zaragoza lo rechazó, aunque las mejores propuestas económicas por el zurdo han llegado del extranjero y sus preferencias pasan por seguir en LaLiga; en Nervión, sin poder inscribir todavía, la prioridad es vender

El Sevilla FC está interesado en Adrián Liso, extremo zurdo propiedad del Real Zaragoza por quien el Getafe CF tenía una opción de compra cifrada en tres millones de euros por la mitad de su pase que no ha ejercido. Antes al contrario, los azulones quisieron renegociar a la baja ese montante y ofertaron la mitad, una cantidad rechazada en La Romareda, donde desean vender a su canterano al mejor postor. El problema es que las mayores cantidades las ofrecen en el extranjero (el Venezia italiano y un club de la MLS), mientras que el jugador prefiere seguir en LaLiga, donde, aparte de los blanquirrojos, le pretenden Rayo Vallecano, CA Osasuna y Elche CF, entre otros.

Así está en estos momentos la 'operación Liso' en clave sevillista

Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, pese a que se difundieron informaciones sobre un paso al frente de los nervionenses, hasta la fecha sólo ha habido una consulta por su situación y poco más. El Sevilla FC ha trasladado a sus agentes que está interesado y que asumiría preferentemente una cesión con opción de compra, mientras que el Real Zaragoza querría incluir en ese caso una obligación o la conversión de la cláusula es fija bajo determinadas circunstancias de rendimiento y participación. Esperará acontecimientos el cuadro blanquirrojo, con Adrián Liso dispuesto a mudarse a la capital andaluza, aunque escuchando a todos los que preguntan.

Antes de llegar, dejen salir

La prioridad en estos momentos en Nervión pasa por vender antes de seguir fichando, habida cuenta de que ninguna de las tres altas confirmadas (el lateral Juan Iglesias, el central Arouna Sangante y el mediocentro Jon Guridi) pueden ser inscritas en LaLiga por el momento. La ausencia de ventas y traspasos con plusvalía, apartado en el que están centrados ahora mismo los responsables deportivos del Sevilla FC, así como el fracaso de la venta de la mayoría accionarial al grupo inversor liderado por Sergio Ramos, que llevaba aparejada una ambiciosa ampliación de capital, propician que el club siga con el tope salarial rebasado y deba priorizar la reducción de deuda por ahora.

Más extremos de la cuenta: hay que hacer sitio

Además, existe por el momento un 'overbooking' de extremos en la plantilla sevillista, si bien muchos de ellos tienen colgado el cartel de 'se vende' y están en el mercado, escuchándose por ellos las ofertas que puedan llegar. El suizo Rubén Vargas, el nigeriano Chidera Ejuke, el retornado Alfon González, así como los canteranos Miguel Sierra (que hará la pretemporada con los mayores) y Juanlu Sánchez, en principio, cierran el camino a Adrián Liso, aunque, como ya ha quedado dicho, varios de ellos deberían abandonar la disciplina nervionense este verano, con el aragonés pendiente de esos movimientos por fuera.