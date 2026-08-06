Las reuniones con Riverside para la venta del Sevilla

Teniendo Goldman Sachs la exclusividad de la venta del 85% del capital social del Sevilla FC desde hace un par de semanas, el interés de Riverside (RMG) queda descartado debido a la desconfianza que genera entre los grandes accionistas del club y su negativa a adelantar el pago de 20 millones de euros como garantía para obtener la exclusividad

El laberinto institucional y financiero del Sevilla FC en lo referente a su venta parece haber encontrado, por fin, una salida profesionalizada, aunque lejos de las fronteras de Nervión. Como ya avanzó ESTADIO Deportivo, desde hace aproximadamente dos semanas, la exclusividad sobre la venta del club reside en manos de Goldman Sachs, lo que ha supuesto un giro radical en la estrategia de los grandes tenedores de acciones del Sevilla FC.

Por un lado, el centro de operaciones se ha trasladado de Sevilla a Nueva York, buscando alejar la transacción del ruido mediático y el oportunismo local. Por otro, la venta del 85% del capital social se pone también en manos del principal acreedor del club y, por tanto, el principal interesado en el que la operación de compraventa se cierre lo antes posible.

Aclarado este nueve escenario, ponemos ahora el foco en el nombre de un fondo inversor que ha sido vinculado en las últimas fechas con la compraventa del Sevilla FC y que hoy por hoy ha quedado totalmente descartado: Riverside Management Group (RMG).

Tres reuniones con Riverside y un año y medio de desconfianza

A pesar de las filtraciones, las cuales se han visto incrementadas desde que la operación con Sergio Ramos y Five Eleven Capital se fueran al traste, la realidad es que el interés de Riverside (RMG) nunca llegó a cristalizar en una oferta que los actuales accionistas mayoritarios consideraran aceptable. De hecho, puede asegurarse, incluso, a que nunca llegó a cristalizar en ningún tipo de oferta. Hasta en tres ocasiones a lo largo del último año y medio ha existido la posibilidad de que Riverside se acabara haciendo con la propiedad del Sevilla FC, pero el citado fondo inversor nunca ha terminado de dar el paso de manera formal y definitiva.

Esta falta de concreción ha terminado por agotar la paciencia de los grandes tenedores de acciones y de sus asesores, que habitualmente han sido puenteados por el citado fondo, acostumbrado más en marear que en concretar ningún tipo de propuesta. Según las fuentes consultadas por ESTADIO Deportivo, Riverside carece ya de cualquier tipo de credibilidad tanto para los accionistas del Sevilla FC como para LaLiga, que está al tanto de que la operación con ellos no se llevará a cabo.

20 millones de euros como garantía y salida de oferta

Para evitar repetir fiascos como el vivido con Five Eleven Capital y Sergio Ramos —quienes desaparecieron tras proponer una rebaja del 35% en la valoración de la entidad—, los accionistas del Sevilla FC ha endurecido las condiciones de negociación desde el pasado 1 de junio, con una 'Carta de Intenciones (LOI) anti Sergio Ramos' y trabajando sin exclusividad en los primeros compases.

Como prueba de seriedad, esta nueva hoja de ruta exige a los inversores interesados el depósito de una garantía de 20 millones de euros. Esta cantidad se perdería si el inversor repitiera la maniobra llevada a cabo en su día por Ramos y Five Eleven Capital, algo que ha acabado espantando a los oportunistas. Y como ejemplo, el propio Riverside, que ante esta exigencia de solvencia inmediata ha salido huyendo de la mesa de negociaciones.

El dudoso interlocutor impuesto por Riverside para negociar

Otro de los factores que ha terminado por dinamitar la relación con Riverside, a los que algunos accionistas apostaron por escuchar a pesar de la negativa inicial de los asesores, fue la elección de su representante en la ciudad. En la fase final de los contactos, el grupo designó como interlocutor a un miembro de Biris Norte, actual propietario de un conocido restaurante en la zona de Sevilla Este, cerca del FIBES y del centro comercial Zona Este, ya cerrado.

De hecho, varios de los encuentros con los accionistas se celebraron en dicho establecimiento. El interlocutor elegido no era, de primeras, la persona más apropiada para tratar una operación por valor de 450 millones de euros. Especialmente, teniendo en cuenta que era un viejo conocido de accionistas como el vicepresidente Pepe Castro o el propio presidente Del Nido Carrasco, con el que tuvo un problema personal.

Goldman Sachs busca una venta antes de 2027

Con Riverside fuera de la ecuación definitivamente, el proceso de venta se ha profesionalizado e internacionalizado en manos de Goldman Sachs, que además es el principal acreedor del club. Por tanto, el mayor banco inversor de Estados Unidos actúa desde ya tambien como 'arranger' o intermediario para encontrar un inversor occidental de máximo nivel.

Las prisas de los accionistas son evidentes: el periodo óptimo para vender un club del calibre del Sevilla FC transcurre de junio a diciembre. Por ello, el objetivo es cerrar la venta antes de que finalice el año 2026 para ejecutar la necesaria ampliación de capital de 80 millones de euros -como mínimo- planteada en su momento. Está por ver ahora cómo cambia todo con la entrada en el tablero de Goldman Sachs, que, pese a su potencial, no tendría a día de hoy ningún comprador en firme, según se comentaría en ciertas conversaciones filtradas. Eso sí, lo que está claro a día de hoy es que con Riverside no se espera ningún tipo de acuerdo.