Riza el rizo en la producción anotadora: otra vez nueve goleadores distintos en siete jornadas

Por segunda temporada consecutiva, los tantos son corales en Nervión y, como en la 25/26 con Isaac Romero, que había repetido a estas alturas celebración, en esta 26/27 lo ha hecho Miguel Sierra; con el de Fofana al Barça, más de un tercio del plantel ha colaborado en una suerte tan decisiva

Los goles no pueden estar más repartidos en el Sevilla FC, que está calcando su producción de la 25/26. Entonces, eran once tantos a favor en las siete primeras jornadas, mientras que ahora son diez, pero solamente Miguel Sierra, como aquella vez Isaac Romero, ha repetido. Nueve realizadores diferentes, con lo que más de un tercio de la plantilla blanquirroja ha colaborado en una suerte tan decisiva, tras el testarazo a la escuadra de Youssouf Fofana contra el FC Barcelona. Una realidad que permite varias lecturas, desde la falta de un especialista a la llegada de la que pueden presumir muchos de los jugadores.

Únicamente en la 55/56 hubo más participantes en este mismo periodo, si bien, con 18 dianas, coincidieron varios. En concreto, Loren Pérez acertó ante Athletic Club y Real Sociedad; Juan Arza, contra RCD Español, Cultural y Deportiva Leonesa y Atlético de Madrid; Vicente Doménech, frente a los donostiarras y el Real Murcia; Manuel Liz hizo un doblete a los pimentoneros y atinó contra el RC Deportivo de La Coruña; Pepillo García, un 'hat-trick' en El Bierzo; Fernando Guillamón, Bienvenido Riquelme, Vicente Pauet, Juan Araújo y Marcelo Campanal completan la decena en solitario.

Juan Iglesias, por dos veces en la misma portería

El dato curioso en el análisis de los goleadores de los dos últimos arranques de curso, el pasado con Matías Almeyda al frente y, ahora, con Luis García Plaza, es que aparece en ambas nóminas un Juan Iglesias que, incluso, anotó en la misma portería, la que da al Gol Sur del Ramón Sánchez-Pizjuán. En la 25/26, en propia puerta tras un centro de José Ángel Carmona al filo del descanso para un 1-1 que no impediría el triunfo del Getafe CF en 'La Bombonera', mientras que lo más reciente fue, esta vez casi con el tiempo global cumplido, para cabecear a la red un servicio de Giorgi Kochorashvili y hacer el 1-0 definitivo contra el Valencia CF.

Peque e Isaac Romero, en una tesitura similar

Dos nombres, más allá del mencionado Juan Iglesias (con la particularidad de que marcó en el mismo estadio y la misma portería con dos camisetas distintas), repiten en la lista de goleadores diferentes de las campañas 25/26 y 26/27. Se trata de Isaac Romero y 'Peque' Fernández. El lebrijano marcó en Montilivi ante el Girona FC y repitió la jornada siguiente en casa ante el Elche CF, cuando también marcó el catalán. En el presente, el lebrijano completó la victoria en San Mamés ante el Athletic Club, al tiempo que el '10' firmó el penalti del triunfo postrero contra el Rayo Vallecano en el debut. Ambos perdieron y han perdido el sitio.