Sevilla 1-0 Valencia: Un triunfo ante el colista que cae de maduro

Juan Iglesias, a falta de nueve minutos, logra el tanto del triunfo nervionense frente a un rival feble que, aun así, asustó con un tiro de Otorbi al palo, que le había salvado antes, junto a Dimitrievski, de sendos cabezados de Stassin y Kike Salas; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

El Sevilla FC se reencontró este viernes con la victoria en casa ante un Valencia CF que demostró con creces por qué es el 'farolillo rojo' de Primera división. Queda tocado, quizás definitivamente, Carlos Corberán tras un esperpento de encuentro que contagió a los blanquirrojos, que sí apretarían en la reanudación, cuando, salvo el susto del disparo a la madera de David Otorbi, encerró en su área a un conjunto visitante que firmaba el empate al ver cómo Stole Dimitrievski y el palo le salvaban de lo inevitable, pues el 1-0 cayó de maduro. Diez puntos de quince posibles para seguir arriba en la tabla los de Luis García Plaza.

El arranque fue soporífero. En parte por el ritmo cansino de ambos, que rivalizaban en imprecisiones. De hecho, robaron varios balones en campo ajeno los anfitriones, gracias al empuje de un potente Youssouf Fofana, pero lo más peligroso antes del ecuador fue el posible penalti de José Luis Gayà a Lucas Stassin (el capitán che pisa al belga tras el recorte de éste, aunque Busquets Ferrer no vio nada y Del Cerro Grande no le corregía desde la sala VOR) y un centro-chut de David Otorbi, que sorprendía a la espalda de Gabriel Suazo para obligar a Odysseas Vlachodimos a despejar con ciertos apuros.

El mando era alterno, con Javi Guerra tratando de poner algo de criterio a la titubeante salida de balón de los suyos y Luis García Plaza ordenando una velocidad más en las transiciones. Para Carlos Corberán, los problemas no cesaban: César Tárrega se retiraba lesionado para rizar más aún si cabe el rizo. A punto estuvo de aprovechar la tesitura Lucien Agoumé, si bien su disparo cruzado lo desviaba oportunamente a córner el recién ingresado Iker Córdoba. La recta final de este accidentado primer periodo se fue afeando, apenas con alguna escaramuza de Lucas Stassin, Kike Salas e Isaac Romero. La de Arnaut Danjuma que paró Odysseas Vlachodimos no valía.

El paso por vestuarios no alteró el guion, ni en lo referente a las alineaciones que terminaron la fase anterior ni en el manojo de nervios que era el Valencia CF atrás. De nuevo pudo beneficiarse de ello el Sevilla FC, que amenazó de córner con la cabeza por medio de Kike Salas y Lucas Stassin, aunque Stole Dimitrievski y el palo salvaron al cuadro che. El normacedonio volvió a responder bien ante Youssouf Fofana, pero se antojaba únicamente cuestión de tiempo que el débil castillo de naipes esta vez azulino se derrumbase. Por si acaso, ambos entrenadores recurrieron a sus banquillos en busca de mayor profundidad.

La falta general de calidad sobre el verde resultaba exasperante, con la sensación de que el menos malo podía llevarse el gato de los puntos al agua. En su segunda llegada de toda la noche, Javi Guerra habilitaba en largo a David Otorbi, que, a lo 'Juan Palomo', mandó un latigazo a la madera que ponía algo de pimienta al epílogo. En la siguiente acción, se rompía la lata al fin: la cuelga desde lejos Giorgi Kochorashvili, se despista en la marca José Luis Gayà y Juan Iglesias supera con la testa al meta foráneo en su media salida. No hubo tiempo para casi nada más, porque a uno no le daba y al otro le bastaba.

Ficha técnica del Sevilla - Valencia de LaLiga

Sevilla FC: Vlachodimos; Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas, Suazo; Miguel Sierra (Ejuke 63'), Fofana (Kochorashvili 71'), Agoumé, Correia (Julio Díaz 83'); Stassin (Guridi 83') e Isaac Romero (Robbie Ure 63').

Valencia CF: Dimitrievski; Arnau Martínez (Maffeo 62'), Tárrega (Iker Córdoba 24'), Pepelu, Gayà (Jesús Vázquez 83'); Ugrinic, Dieng; Otorbi, Javi Guerra (Hugo Duro 83'), Sato (Elliott 62'); y Danjuma.

Árbitros: Busquets Ferrer (balear), con el madrileño Del Cerro Grande en el VAR. Amarillas a los locales Ejuke, así como a los visitantes Sato y Maffeo.

Gol: 1-0 (81') Juan Iglesias.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la quinta jornada de LaLiga EA Sports 26/27, disputado en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla ante 39.939 espectadores, con 105 valencianistas en la grada visitante.