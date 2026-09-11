Sevilla - Valencia: resultado en directo del partido de hoy de LaLiga EA Sports en vivo online
ESTADIO Deportivo les lleva todo lo que acontezca antes, durante y después de este encuentro clásico de la máxima categoría del fútbol español, correspondiente a la quinta jornada del campeonato nacional de Liga 26/27, que se disputará a partir de las nueve de la noche en Nervión
Sevilla
Valencia
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Se revisa en el VAR un posible penalti de Gayà a Stassin, que lo recortó dentro del área antes de que lo pisara el lateral zurdo che. Busquets Ferrer no pitó nada, pero lo está mirando Del Cerro Grande. No había fuera de juego previo del belga, pero el balear indica que no hay nada punible.
Un inicio con ambos a verlas venir y un terreno de juego irregular
No ayuda el regular estado del césped del Ramón Sánchez-Pizjuán, aunque, encima, ambos conjuntos están imprecisos. Se juega con lentitud, a la expectativa ambos. El arranque de partido es soporífero.
No anduvo fino el conjunto local, quizás por su bajo ritmo de ataque, tras varias pérdidas en salida del Valencia.
Impide Castrín que Danjuma se plante en el área en un ataque tras robo de Otorbi. Llegaba muy solo el neerlandés.
¡¡Arranca el encuentro en Nervión!! Arbitra el balear Busquets Ferrer, con el madrileño Del Cerro Grande en el VAR. Recordamos las alineaciones:
"Tenemos que seguir compitiendo como una familia. Todos los duelos tienen que ser para nosotros", dice Lucien Agoumé, que dirige la arenga previa al partido en el vestuario blanquirrojo.
Juegan por primera vez de inicio los tres fichajes finales de los nervionenses:
Carlos Jiménez, secretario técnico del Sevilla, también al micrófono:
"Contentos, aunque es pronto. Buenas sensaciones del grupo. La idea es seguir trabajando, porque es el camino; hay que verlo todo con calma".
"Vargas a día de hoy está lesionado, a la espera de diferentes pruebas. En los próximos días veremos el mejor tratamiento".
"Las dinámicas influyen. El año pasado y los anteriores se hizo un buen trabajo de planificación, aunque siempre depende de que entre o no la pelotita".
Y ésta es la valoración en los prolegómenos de Carlos Corberán en DAZN:
"Estamos con ganas. Cuando las cosas no salen, el dolor y la rabia hay que transformarlas en el campo para revertir la situación".
"Viendo las opciones que tenemos, elegimos un equipo que creemos que será más competitiva. El Sevilla tendrá mucha presencia en el área, muchos centros; han puesto dos puntas. A ver cómo defienden. Debemos tener fluidez hacia arriba".
"Cada partido es importantísimo. No hay ningún tipo de cambio. Mis responsabilidad es sacar los partidos adelante".
Así analizaba hace unos momentos Luis García Plaza el encuentro que se avecina en los medios oficiales y en DAZN:
"Las clasificaciones están ahora cogidas por un hilo. Su nos ganan, se ponen a tres. Todo se debe relativizar, porque es pronto. Esperamos un partido ante un Valencia herido, que necesita sumar. Nosotros estamos convencidos, sabiendo lo que tenemos que seguir haciendo".
"El otro día jugamos con un 1-4-3-3 y hoy un 1-4-4-2. No siempre será uno. Por la disposición del Valencia, entendemos que es mejor salir con Stassin, que no creo que nos dure el partido entero; por eso nos guardamos a Robbie Ure para que entre fresco".
"Fofana lleva mucho tiempo sin jugar, pero es un jugador de jerarquía. Félix Correia sí viene más rodado y esperemos que nos dé mucho".
Hoy se ha filtrado que el Aston Villa de Unai Emery será casi con toda seguridad el rival del Sevilla en el XV Trofeo Antonio Puerta. Aquí, todos los detalles:
Será la primera titularidad para Youssouf Fofana, que dejó una lección de vida en su presentación, valorada luego por su técnico.
Los locales, con doble punta y los visitantes, con defensa de cuatro
Al final, hay cambio de dibujo en los dos equipos. De esta forma, Luis García Plaza apuesta por una doble punta formada por Lucas Stassin e Isaac Romero, con Miguel Sierra y Félix Correia abiertos para que Lucien Agoumé y Youssouf Fofana formen el doble pivote. Bajo palos y en defensa, lo esperado: Odysseas Vlachodimos, Juan Iglesias, Andrés Castrín y Gabriel Suazo.
Por su parte, Carlos Corberán pasa a defensa de cuatro por delante de Stole Dimitrievski, formada por Arnau Martínez y José Luis Gayà en los laterales, más Pepelu Díaz como improvisado acompañante de César Tárrega. Por delante, Aliou Dieng y Filip Ugrinic, mientras que Javi Guerra hará de enganche con Arnaut Danjuma, al tiempo que Ryunosuke Sato y el canterano David Otorbi percutirán por los extremos.
¡¡Ya hay onces en Nervión!! Éstas son las alineaciones oficiales de Luis García Plaza y Carlos Corberán:
Este jueves se publicaron también los límites salariales de todos los equipos de Primera y Segunda división, valorados después por los dirigentes de LaLiga, que tuvieron buenas palabras hacia el Sevilla.
Por cierto que Marcao, la gran novedad de la lista sevillista, se queda sin opciones de salir de vuelta a su país, donde este viernes ha cerrado el mercado de fichajes.
Con esta citación por parte local, éstas podrían ser las alineaciones de Sevilla y Valencia para el encuentro de este viernes.
Así analizaban en la víspera los dos entrenadores, Luis García Plaza y Carlos Corberán, el primer partido de la quinta jornada de LaLiga 26/27.
Un ex de ambos equipos, Kévin Gameiro, tiene un favorito para el partido de esta noche:
¡¡Buenas tardes!! Bienvenidos al directo del Sevilla-Valencia de LaLiga. Comenzamos con todos los detalles de la previa.
Recibe el Sevilla FC al colista Valencia CF sin fiarse ni un pelo de la aparente situación límite del conjunto che, que ya arrancó un 0-2 el curso pasado en su visita de la segunda vuelta al Ramón Sánchez-Pizjuán y que, eso sí, llega con el agua al cuello, sobre todo para un Carlos Corberán cuya continuidad en el banquillo sería seriamente cuestionada en caso de derrota ante los blanquirrojos con una imagen a la que no se pudieran aferrar sus dirigentes y aficionados. Vienen los albinegros de caer goleados en Mestalla por el líder FC Barcelona (0-5). De hecho, son tres derrotas consecutivas para el cuadro visitante, que solamente ha puntuado en el 0-0 con el RC Celta de Vigo de su debut.
Por su parte, los nervionenses pasaron por todos los estados de ánimo en Cornellà-El Prat, donde ganaban por 0-1 en el alargue, gracias a la primera contribución goleadora de Lucas Stassin, cuando ya jugaban con uno menos por la discutida expulsión de Arouna Sangante. El RCD Espanyol, al que le habían anulado un tanto, logró empatar en el 96 por medio de Marcos Fernández en otra acción controvertida, aunque, visto lo visto, el punto supo relativamente bien (algo agridulce, en realidad) a los pupilos de Luis García Plaza, que arrancaron el curso como un tiro (seis de seis ante Rayo Vallecano y Athletic Club) y sólo han perdido en casa contra el Atlético de Madrid.
Pierde el técnico madrileño al referido Arouna Sangante, aunque, en cambio, recupera a Marcao Teixeira, completando la corta lista de ausencias un Rubén Vargas que ha viajado a Madrid para consultar con un especialista y lograr una segunda opinión sobre su parameniscitis en una de sus rodillas. Mucho peor es el panorama en las huestes foráneas. Han llegado a tiempo Jesús Vázquez y Justin de Haas, pero no así Guido Rodríguez, que viaja solo para dar apoyo moral. La lista de lesionados da miedo: Sergi Canós, José Manuel Copete, Diego López, Mouctar Diakhaby, Umar Sadiq, Luis Rioja y Dimitri Foulquier.
La historia reciente sonríe al conjunto che
Nervionenses y valencianistas se han enfrentado 200 veces en competición oficial, con 74 triunfos del Sevilla FC, 89 de los levantinos y 37 igualadas. La escuadra blanquirroja lleva cinco enfrentamientos sin vencer (no lo hace desde el 0-2 en Mestalla de la 22/23), al tiempo que, contando solamente los cruces en el Ramón Sánchez-Pizjuán, son ya cuatro: 0-2 en la 25/26 y 1-2 en la 23/24, más sendos empates a uno en la 24/25 y la 22/23. Antes de ese ciclo, todo sea dicho, llegaron cuatro triunfos consecutivos del cuadro sevillista.