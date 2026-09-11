Antony y Cucho Hernández aumentan las bajas en el Betis a sólo tres días de la visita al Villarreal

Manuel Pellegrini no ha podido contar con el extremo brasileño ni con el delantero colombiano en la segunda sesión preparatoria después del choque del pasado martes en Lille y además sigue pendiente del estado de los cuatro o cinco convalecientes que mejora día a día sin estar aún al cien por cien

El Real Betis se ha ejercitado en la mañana de este viernes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol y ha completado la segunda sesión para preparar la visita del próximo lunes al Villarreal CF, en la jornada 5 de LaLiga EA Sports. Los nombres propios de este segundo entrenamiento posterior al estreno triunfal del martes en la UEFA Champions League han sido los de Antony dos Santos y Juan Camilo 'Cucho' Hernández, que se han ausentado por diferentes motivos. El resto de convalecientes cuya participación en el Estadio de La Cerámica sigue estando en duda ha sumado una jornada de trabajo más a las órdenes de Manuel Pellegrini, incluido el enmascarado Diego Llorente.

Las ausencias de Antony y Cucho Hernández elevan a tres las bajas del Betis

En principio, ninguna de estas dos inesperadas ausencias revista gravedad y ambos deberían llegar a tiempo de entrar en la convocatoria, más allá de que luego Pellegrini decida alinearles o apueste por dosificar sus fuerzas teniendo en cuenta el maratón de encuentros que está afrontando el Real Betis antes del inminente parón liguero por los compromisos de las selecciones nacionales en la primera Ventana FIFA de la temporada 2026/2027.

Una indisposición que le ha hecho pasar una muy mala noche es el motivo que explica la ausencia de Antony, mientras que el Cucho Hernández se ha quedado en el gimnasio de Los Bermejales siguiendo un plan de gestión de cargas. Ambos se han unido a Aitor Ruibal, en la recta final de la recuperación de su operación de menisco, y han elevado a tres las ausencias por motivos físicos.

El enmascarado Diego Llorente se apunta para viajar a Villarreal

Por su parte, Diego Llorente sigue intentando acelerar su adaptación a la molesta máscara protectora que estará obligado a llevar durante un tiempo si quiere seguir contando entre los disponibles para el técnico chileno. En el duelo el pasado viernes ante el Real Madrid, el central madrileño chocó contra su compañero Marc Roca en un duelo por un balón dividido con Jude Bellingham y su nariz acabó impactando con fuerza contra la cabeza del mediocentro catalán.

El resultado del desafortunado accidente ha sido una rotura de los huesos propios de la nariz y un desplazamiento de tabique que obligaron al '3' a salir del terreno de juego antes de descanso y le dejó fuera de combate para la visita de Champions al LOSC Lille. En los minutos abiertos para los medios de comunicación en la vuelta al trabajo de este pasado jueves, Diego Llorente se ejercitó sin máscara aprovechando que en los ejercicios que estaban haciendo no había riesgos de llevarse un golpe. Este viernes sí se le ha visto con la aparatosa protección en su rostro y todo apunta a que estará en la convocatoria para viajar el domingo a tierras castellonenses.

De la esperada vuelta de Abde al posible reestreno de Dani Ceballos

También debería volver a una lista Ez Abde, quien después de tener unos minutos ante el Levante UD después de salir del esguince de rodilla que le ha tenido ocupado toda la pretemporada, se cayó de las citaciones ante Real Madrid y Lille por culpa de un inoportuno proceso febril. También se han vuelto a ejercitar con el grupo, un día más, los tres futbolistas que siguen algo tocados.

Todos ellos ya fueron incluidos en la lista para el primer partido en la Champions: Dani Ceballos, Diego Conde y Giovani Lo Celso. Ninguno de los tres se ha estrenado en partido oficial en esta 26/27 y, si juegan contra el Villarreal CF, serán sus primeros minutos de la temporada. En el caso del portero sería su estreno de verdiblanco y un redebut para el centrocampista utrerano.