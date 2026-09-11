"Iguales": la portada de ESTADIO Deportivo que se hizo viral cumple 18 años

La portada de ESTADIO Deportivo que unió a Diego Capel con Cristiano Ronaldo y Messi y que se malinterpretó durante casi dos décadas no hablaba de nivel futbolístico, sino de una defensa de Renato sobre el trato arbitral que recibía el sevillista

Este 11 de septiembre de 2026 se cumplen 18 años de una de las portadas más recordadas del periodismo deportivo español. Diego Capel, Cristiano Ronaldo y Messi aparecían juntos bajo un mismo titular: "Iguales". Sin contexto, la imagen parecía decir que el extremo sevillano estaba al nivel de los dos mejores jugadores del mundo en aquel momento, incluso los mejores de la historia para muchos, pero la historia detrás de esa portada es bastante más interesante que la lectura obvia.

El debut de Diego Capel que encendió la polémica

Todo arranca en 2008. Diego Capel, extremo del Sevilla FC, debuta con la selección española de forma destacada. Un estreno que, sin embargo, no gustó a todo el mundo. Johan Cruyff, voz que entonces todavía pesaba en el debate futbolístico europeo, criticó el estilo de juego del futbolista andaluz. Nada nuevo: Capel era un jugador de desborde, de uno contra uno, de piernas rápidas y recorridos largos. Exactamente el tipo de futbolista que genera debates porque divide entre los que lo adoran y los que lo consideran poco eficiente. La crítica de Cruyff no cayó en saco roto y en el Sevilla había quien tenía algo que decir al respecto.

Renato y la frase que lo cambió todo

El brasileño Renato, compañero de Capel en el Sevilla, salió en su defensa. Pero no lo hizo con una frase de vestuario ni con un elogio genérico. Renato apuntó algo muy concreto: Diego Capel era igual que Cristiano Ronaldo y que Messi en el sentido de que siempre buscaba el uno contra uno, que era su arma principal. Pero (y aquí estaba el matiz que lo hacía todo más interesante) en lo que no era igual era la forma en la que se le arbitraba. Al portugués y al argentino se les señalaban bastantes más faltas a favor que a Capel, que recibía patada tras patada sin que el árbitro interrumpiera el juego.

Era, en el fondo, una reivindicación de la desigualdad en el trato arbitral, no una equiparación de nivel. Renato no estaba diciendo que Capel fuera tan bueno como Messi o Cristiano. Estaba diciendo que merecía el mismo trato y respeto sobre el césped que otros compañeros de profesión, por mucho nombre que tuvieran los otros.

La portada que nadie entendió y todos compartieron

En ESTADIO Deportivo tomamos esa declaración de Renato y la convertimos en titular: "Iguales". La portada mostraba a los tres juntos. Sin el contexto de la entrevista, sin la explicación de Renato, sin el matiz arbitral, la imagen transmitía una sola cosa: que Diego Capel estaba al mismo nivel que los dos mejores futbolistas del planeta.

El resultado fue, como cuenta la historia, que la portada se volvió viral antes de que el término existiera tal y como lo usamos hoy. La gente la compartía, la comentaba, la discutía. Algunos se indignaban. Otros la celebraban. Muy pocos sabían de qué hablaba realmente.

También es verdad que ese malentendido masivo dice algo sobre cómo funciona la comunicación: un titular fuera de contexto puede tener más vida que la noticia que lo generó. Dieciocho años después, "Iguales" sigue circulando en redes, sigue apareciendo en hilos de periodismo deportivo y sigue siendo la portada que todo el mundo recuerda cuando piensa en ESTADIO Deportivo.