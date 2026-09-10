Así se cuida Joaquín después del fútbol: "Jamón de bellota y un huevecito frito de categoría"

El ex del Betis fue uno de los protagonistas del final de etapa de La Vuelta ciclista a España en Sevilla, donde se vio lo bien que se conserva a sus 45 años y después de haber dejado el fútbol

Joaquín Sánchez colgó las botas en junio de 2023 tras 23 años de carrera como profesional y más de 600 partidos en Primera división. El ex del Betis saltó del césped a los despachos y a la televisión, donde lleva siendo un rostro muy popular desde hace tiempo con programas como 'Joaquín, el novato' o 'Emparejados', pero el dejar el deporte de manera profesional no ha influido en la forma del portuense, que a sus 45 años mantiene una muy buena forma física.

Este miércoles, durante la decimoséptima etapa de La Vuelta ciclista a España 2026, a su paso por Sevilla, se pudo ver a Joaquín representando al club verdiblanco en la meta, donde se observaba que no ha perdido la forma. Joaquín siempre ha confesado que durante su etapa como futbolista fue "lo más profesional posible", poniendo el fútbol, o sea su "trabajo", por encima de "todo". Esa disciplina, o al menos parte de ella, no la ha perdido ahora que está alejado de los terrenos de juego.

Unos hábitos saludables como controlar la alimentación y la práctica de ejercicio diario son parte de su rutina, al igual que lo eran cuando estaba en activo. Joaquín hace ejercicios de fuerza con algo de cardio, alternando ambos y centrándose cada día en un grupo muscular concreto.

Alimentación sin excesos, pero con caprichos

En una de sus muchas entrevistas, el exjugador del Betis, Valencia o Málaga, entre otros, confesó que eran los nutricionistas de los equipos los que llevaban el tema de las comidas. "Tenemos una dieta muy variada. El dietista nuestro en el día a día no nos prohíbe carne o gazpacho, pero sí limita en cantidad. Te puedes tomar un gazpacho, pero no tres vasos", explicó hace unos años.

Si por algo se conoce también a Joaquín es por su simpatía, pero él siempre ha sabido que en lo que se refiere a la alimentación debía ser muy estricto y no tan alegre. "Hay que medir muy bien los días en que te puedes pasar un poquito", afirmaba cuando estaba en activo.

Uno de los sitios donde más ha hablado de este asunto es en 'El Hormiguero', junto a su amigo Pablo Motos, otro rostro conocido que cuida mucho su forma física. "Intento quitarme la bollería y el pan y como mucha verdura. En esta etapa de la vida te cuidas o te cuidas: alimentos, trabajo, descanso y preparación a tope", decía en el programa de Antena 3 antes de anunciar que dejaba el fútbol.

Eso sí, por lo que no está dispuesto a pasar Joaquín es por privarse de un buen desayuno. El del Puerto de Santa María tiene el capricho de empezar bien el día con un desayuno muy completo que le aporta los nutrientes y las proteínas necesarias para que el resto del día vaya sobre ruedas. "Desayuno una tostada empapada con buen aceite de oliva virgen, unas lonchas de jamón de bellota y un huevecito frito de categoría. También un zumo de naranja y café con leche", explicó en 2024.