Sevilla y Betis, representados en la llegada de La Vuelta a la capital hispalense

Jon Guridi y Jesús Navas intercambian presentes con el director de la prueba, igual que Ramón Alarcón y Joaquín Sánchez, quienes departieronn con las personalidades asistentes en la meta situada frente a la plaza de toros de La Maestranza, tras una etapa íntegramente desarrollada en la provincia

La decimoséptima etapa de La Vuelta 2026 se ha desarrollado íntegramente en la provincia de Sevilla, con salida en Dos Hermanas y final en el Paseo de Colón de la capital hispalense, justo delante de la plaza de toros de La Maestranza, después de 185 kilómetros por las carreteras de Alcalá de Guadaíra, Carmona y La Rinconada, amén de un pequeño circuito por los barrios de Triana y Los Remedios. Se impuso al sprint el británico Matthew Brennan, que firma su quinta victoria en la presente ronda de la prueba española, una vez fulminada la larga escapada de Sinuhé Fernández y, sobre todo, Enzo Paleni, que aguantó hasta que quedaban tres kilómetros.

La entidad nervionense, anfitriona de excepción

Tanto el Sevilla FC como el Real Betis, sin duda dos de las instituciones más señeras de la ciudad, han estado representados en la meta. En el caso del cuadro nervionense, anfitrión de excepción para la aparición de la 'serpiente multicolor' por las calles del epicentro de Andalucía y sus alrededores (en las comarcas Metropolitana, de Los Alcores y de La Vega del Guadalquivir), fueron el actual jugador de la primera plantilla Jon Guridi y el ex capitán y leyenda viva en blanquirrojo Jesús Navas quienes formaron parte de la avanzadilla con varias personalidades del mundo del deporte en general y el ciclismo en particular.

De esta forma, el mediocentro vasco y el otrora carrilero diestro palaciego entregaron al director de La Vuelta, Javier Guillén, una camiseta de la presente temporada personalizada para la ocasión, siendo correspondidos por alto ejecutivo con un maillot rojo de la carrera a modo de recuerdo, posando todos sobre el escenario dispuesto para la ocasión en el céntrico Paseo de Colón, que acogió la llegada tras un acceso a Sevilla por las calles de la barriada de San Jerónimo y un pequeño rodeo por las antiguas de la Expo 92 y los dos arrabales más famosos de la ciudad para girar el sentido y terminar con tan magna estampa de fondo.

La institución heliopolitana, presente también

Igualmente, el CEO del Real Betis y el consejero y adjunto a la dirección deportiva fueron los representantes verdiblancos en la meta de La Vuelta en la capital hispalense. De esta forma, Ramón Alarcón acompañó a Joaquín Sánchez, lógicamente el centro de atención de muchos deportistas y ex deportistas como Óscar Pereiro y el transalpino Fabio Aru, ex campeón de la cita española en 2015. Jugando con el pasado del otrora extremo portuense en la Fiorentina, los perfiles oficiales del club heliopolitano en las redes sociales bromeaban con el saludo "de italiano a italiano". Hubo también intercambio de camiseta maillot con el director, Javier Guillén.