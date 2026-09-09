Félix Correia eleva el objetivo del Sevilla y reconoce que Nianzou influyó en su fichaje: "Tenemos que pensar en estar arriba"

El extremo portugués explica en su puesta de largo que eligió al Sevilla por su historia y traslada la necesidad de "pensar en estar arriba", a la par que reconoce una conversación clave con el excentral antes de firmar

Félix Correia, primero en español para después expresarse en su idioma de cuna, expresó en su presentación como sevillista su alegría por aterrizar en el Ramón Sánchez-Pizjuán, y la motivación que lo llevó a poner rumbo a Nervión.

"Estoy muy contento de estar aquí. El Sevilla fue importante en esta fase final del mercado, sentí el cariño y también vi el proyecto. Es un club con una gran historia y eso fue lo más importante para mí. Tenía otras opciones, pero elegí el Sevilla por su historia y sus ganas de volver a los grandes escenarios", señaló el luso, que afronta este reto con ilusión y sin temor, y pone el listón alto en lo individual y colectivo.

Ambicioso con los objetivos: "Vamos a aspirar siempre a los lugares más altos"

"No tengo miedo de afrontar los retos, pero el jugador siempre tiene presión. Cuando en el fútbol no tienes presión es que hay algo que está mal. Hablando por mí, vamos a aspirar siempre a los lugares más altos. No puedo decir que vayamos a ganar siempre, pero puedo garantizar que vamos a competir y a luchar siempre. No nos vamos a rendir, que aquí es algo importante y es un lema del club", aseguró el extremo, que añadió: "Tuve esa conversación con Fofana al llegar, que tenemos que pensar en estar arriba y no tenemos problemas en asumir esa presión".

Además, agradeció al club el recibimiento y reconoció que su llegada a la capital hispalense le dejó claro la dimensión del club por el que había fichado. "Todo el mundo me ha recibido bien, los compañeros, la gente del club... Espectacular. Es un país diferente y una liga diferente. Va a ser bueno para mí. Conozco el idioma y aquí lo puedo mejorar. La única dificultad ha sido el calor, porque con el club y con la gente está siendo todo excelente", comentó Félix, que fue recibido a lo grande en San Pablo.

Deslumbrado por el recibimiento: "Vi la gran dimensión del club"

"Al llegar me llevé una sorpresa, por los periodistas y por la dimensión del club. Yo sabía que el Sevilla es un club grande, pero no sabía qué tenía una dimensión tan grande. Ya me lo advirtieron mis agentes", comentó Correia, que está deseoso de saltar al campo tras no poder jugar contra el Espanyol por la expulsión de Sangante.

"Estoy preparado para lo que venga. He venido para ayudar y el equipo me va a ayudar a mí también. Este es un desafío importante para mi carrera y para mí y estoy listo. Tengo ganas de jugar en el estadio y con la afición, porque eso nos da más fuerzas y estoy ansioso por ello", añadía sobre su posible debut el viernes.

Nianzou, importante en la decisión de Félix Correia

Igualmente, Félix Correia desveló la influencia que tuvo el exsevillista Tanguy Nianzou en su fichaje al coincidir con él en el Lille antes de su marcha. "Hablé con Tanguy, me dijo que era una buena ciudad y un buen club. Que iba a ser feliz aquí. Cuando se hizo oficial me mandó un mensaje y me dijo que me ayudaría en todo lo que necesitara. Es una buena persona y espero lo mejor para él. Yo ya sabía cosas sobre el club", afirmó.