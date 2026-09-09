Raúl González dispara y Mourinho responde: "No solo críticas"

El técnico del Real Madrid respondió al ex futbolista del Real Madrid que inició su andadura como comentarista en Movistar. "Alguna cosa bien nosotros", afirmó

Mourinho no es ese entrenador que en su primera etapa en el Real Madrid era pura energía en las ruedas de prensa y que no solía esquivar ninguna polémica. El Mourinho de esta segunda etapa en el Real Madrid es más comedido aunque a veces le sale a relucir el anterior.

Este pasado martes, en el análisis que hizo para los micrófonos de Movistar Liga de Campeones, respondió a una leyenda del Real Madrid y uno de los máximos goleadores histórico de los blancos en Champions League: Raúl González Blanco.

Raúl González se estrenó este pasado martes como comentarista para el citado medio y lo hizo acompañado de un Jorge Valdano que fue el que le dio la oportunidad de debutar en Primera división. El primer análisis de Raúl González versó por cómo el Real Madrid había llegado primero a los goles y después al fútbol. Mourinho recibió esas palabras y respondió desde el Santiago Bernabéu.

Raúl González saca punta al juego del Real Madrid y Mourinho da la cara

Raúl González apelaba a que lo mejor del partido del Real Madrid había sido los tres puntos, que los goles habían llegado antes del juego y que en la segunda parte habían tenido varias ocasiones para 'matar' el encuentro pero las habían desaprovechado."Lo mejor es que se ha conseguido los tres puntos, no ha sido fácil porque el Inter es un equipo con una estructura muy trabajada y el Madrid tenía bajas en el centro del campo", declaró el ex futbolista.

Mourinho, mirando a cámara, no dudó y respondió discrepando en que los blancos si habían hecho cosas buenas aunque también dándole la razón en parte: "Aburrido no ha sido, hemos tenido tres a cero para hacer en el último minuto del primer tiempo y quizás, 3-0, hasta cuatro o cinco pero estoy de acuerdo con Raúl en que los goles nuestros han llegado en momento de dificultad que ellos tenían, pero yo quiero dar crédito a los míos porque eso se entrena".

El gol de Valverde es fruto del trabajo del Real Madrid

El técnico del Real Madrid, sacando la cara por sus jugadores y continuando su respuesta a Raúl González, explicó que el segundo gol de los blancos, obra de Fede Valverde tras una presión en el área a Josep Martínez, era fruto del trabajo y de saber cómo, dónde y a qué jugadores presionar: "La presión se entrena, elegir cómo presionar, dónde presionar, qué jugadores presionar... El trabajo y el gol de Valverde es trabajo. No solo críticas, alguna cosa bien nosotros". Raúl también valoró los goles del Real Madrid por errores del contrario: "Llegaron los goles del Madrid por errores en la salida, luego ha tenido ocasiones muy claras y ese gol del Inter ha hecho que al final haya incertidumbre, pero resultado bueno para empezar la andadura".

Mourinho también reconoció que su centro del campo había sufrido mucho pero que no contaba con alternativas para tratar de frenar el empuje de un Inter que tampoco tuvo el control del juego: "Yo prefiero decir que ha sido un partido loco. Hay críticas cuando el partido es aburrido pues hoy ha sido un partido loco. Un partido que ha terminado 2-1 y podría haber terminado 7-6 sin ningún problema. Con la dificultad y sabíamos que íbamos a tener delante un equipo muy fuerte y con nuestro centro del campo un poco debilitado y principalmente con la intensidad del juego... He visto que ellos han cambiado jugadores muy pronto y nosotros ahí en el centro del campo no tenía mucho que hacer cuando he visto que los jugadores estaban en una situación difícil. No tenía mucho para cambiar pero pienso que los jugadores han hecho un gran trabajo. Han ganado un partido difícil en circunstancias difíciles".