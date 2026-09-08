Real Madrid 2-1 Inter: Mbappé y Fede Valverde evitan el desastre

Los de Mourinho aprovecharon en el primer tiempo dos regalos, uno en defensa y otro de Josep Martínez para marcar en el 14 y en el 23 por mediación de Mbappé y Fede Valverde. Carlos Augusto recortó distancias en el 77 en un segundo tiempo lleno de ocasiones para los locales

El Real Madrid se reencontraba este martes con la Champions League, esa competición en la que es el que más títulos tiene pero en la que el año pasado no dio el nivel que se esperaba. En un gran ambiente en el Santiago Bernabeú, propio de las noches de Champions League, la grada presenció como Luis Figo le entraba en la previa del encuentro la bota de oro de máximo goleador de la pasada temporada en Europa a Mbappé. Minutos después, el francés demostraría que su olfato de cara a portería sigue muy fino.

Noticias Relacionadas Mourinho tras el encuentro: Recado de Mourinho a Vinicius, jugador del Real Madrid: "No está todavía fino"

Mbappé abre el marcador para frenar al Inter

El Inter empezó muy vivo en el primer cuarto de hora y tanto la defensa blanca como Courtois tuvieron que emplearse a fondo. Todo esto se diluyó en el minuto 14 cuando Mbappé recibió un pase por el centro de la defensa interista después de que Brahim aprovechase una pérdida estúpida de un defensor italiano.

Cometer un error de este tipo ante una delantera como la del Real Madrid suele terminar mal y en esta ocasión no fue diferente. El Real Madrid abría el marcador pero el Inter seguía generando peligro sobre la portería de un Courtois que en un lanzamiento de falta directa tuvo que sacar los puños para evitar el gol.

Mala noche para Josep Martínez, portero español con pasado en Las Palmas

El Inter parecía pretender entrar en los anales de la historia con un partido lleno de errores que terminasen en gol. En el 23, Fede Valverde aprovechó que Josep Martínez, guardameta español del Inter con pasado en Las Palmas, trató de regatearle dentro del área pequeña para hacer el segundo. El uruguayo la tocó con su pierna izquierda para hacer el segundo sin haberse cumplido la primera media hora y dando la sensación de que el Madrid necesitaba muy poco.

Curtis y Courtois dan diferentes sustos

Con el 2-0 en el marcador y con un Real Madrid que seguía intentándolo con hasta dos galopadas de Mourinho que terminaron ambas en buenas acciones defensivas, el Bernabéu se asustó cuando cayó a plomo el guardameta Courtois tras un salto con Lautaro Martínez. El delantero argentino impactó en el pecho del guardameta belga y este estuvo siendo atendido durante un par de minutos.

Poco después, Courtois disparó dentro del área y el esférico se marchó rozando el larguero. El Inter no le perdía la cara al partido porque más allá de los dos errores, estaba siendo mejor que el Real Madrid. Pero al filo del descanso, Josep Martínez enmendó su error con una gran parada ante Bellingham que pudo suponer el 3-0.

Josep Martínez recupera el honor en el Bernabéu

El segundo tiempo empezó con un Real Madrid que no estaba dispuesto a dejarse 'comer' por el Inter tal y como empezó el primer acto. En el 48, Mbappé salía a la carrera con solo un defensor que lo parase y Josep Martínez.

El francés no se decidió a regatear al guardameta español y la acción terminó con un disparo algo escorado que detuvo el ex de Las Palmas. Se volvió a hacer gigante Josep Martínez pasada la hora de partido cuando tras una jugada de dibujos animados de Brahim, su centro desde la línea de fondo terminaba con un remate algo forzado de Bellingham y una gran parada del guardameta español.

El Inter no se rinde ante el Real Madrid

El Inter, a pesar de que el marcador seguía en su contra y el electrónico iba descontando segundos, no le perdía la cara al duelo. Fue en ese instante, a falta de menos de media hora para el final, cuando el choque se metió en un intercambio de golpes en el que el Real Madrid se sentía cómodo ya que por lo general llegaba a la portería rival con muchos espacios ya que el Inter no regresaba con frescura a tareas defensivas. Entre Josep Martínez, que seguía sumando paradas para olvidar la pifia del primer tiempo y la falta de acierto en el último pase de los de Mourinho, el Real Madrid no encontraba el tercero.

El perdón del Real Madrid le da alas al Inter

La falta de acierto del Real Madrid le terminó por dar alas al Inter. En el 77 y con la sensación de que los blancos debían de haber cerrado el encuentro mucho antes, Lautaro Martínez centró con fuerza y raso al centro del área de Courtois para que Carlos Augusto hiciese el 2-1 y le metiese el miedo al Santiago Bernabeú. Ahi Mourinho moví al banquillo y quitaba Arnold y Brahim por Tchouméni y Diomandé. Con el Inter empujando la portería de Courtois y con el Real Madrid tratando de retener la pelota, terminó un encuentro que supuso la vuelta de Mourinho a la Champions con los blancos y los tres primeros puntos de la fase liga con un sufrimiento algo excesivo.

Ficha técnica:2 - Real Madrid: Courtois; Dumfries, Huijsen, Konaté, Cucurella; Alexander-Arnold (Tchouámeni, min. 79), Valverde, Bellingham; Brahim (Diomande, min. 79), Mbappé y Vinícius (Carreras, min. 88).1 - Inter: Josep Martínez; Diouf, Pavard (Stones, min. 46), Bisséck, Bastoni, Carlos Augusto (Mkhitaryan, min. 83); Barella (Sucic, min. 60), Çalhanoglu (Zielinski, min. 60), Jones; Lautaro y Thuram (Bonny, min. 60).Goles: 1-0, min. 15: Mbappé. 2-0, min. 23: Valverde. 2-1, min. 76: Carlos Augusto.Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra). Mostró cartulina amarilla a Huijsen (min. 80) por parte local y a Çalhanoglu (min. 39) y Lautaro (min. 80) por parte visitante.Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante cerca de 78.000 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de Nepal y China fallecidas por una riada.