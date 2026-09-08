Recado de Mourinho a Vinicius, jugador del Real Madrid: "No está todavía fino"

El técnico del Real Madrid valoró el triunfo de los blancos en la primera jornada de la fase liga de la Champions League ante un Inter que apretó en el segundo tiempo en un choque "loco" y de ida y vuelta

El Real Madrid sufrió más de lo esperado en su primer partido de la fase liga de la Champions League. Un Inter que empujó y generó un buen puñado de ocasiones, especialmente en el segundo tiempo, puso contra las cuerdas a un Real Madrid que a poco de haber estado más acertado podrían haber cerrado el marcador mucho antes. El Real Madrid perdonó el tercero en varias ocasiones al igual que el Inter se encontró con un inconmensurable Courtois que volvió a tener una gran noche de Champions League.

Otro que lo intentó una y otra vez, tanto finalizando jugadas como poniendo a jugar a compañeros como Mbappé o Bellingham, fue Vinicius. El brasileño protestó levemente una acción en la que dos defensas le robaron el esférico cuando ya estaba dentro del área. Mourinho fue cuestionado en los micrófonos de Movistar sobre Vinicius y a pesar de puntualizar sobre su estado físico, valoró su trabajo.

Mourinho valora el trabajo de Vinicius pese a no estar aún en su mejor estado de forma

De respeto habló Mourinho cuando fue preguntado por Vinicius pero antes dejó claro que el capitán del Real Madrid aún está fino o 'sharp', en inglés tal y como dijo el técnico luso: "Ha trabajado mucho. Ha trabajado muchísimo yo se, todos sabemos, él lo sabe, no está todavía 'sharp' (fino), no está todavía el Vinicius que en el uno contra uno mata. No está todavía en este... Pero trabaja mucho y quien trabaja y da lo que tiene merece respeto".

Vinicius fue uno de los jugadores que trató de aprovecharse de ese partido loco entre Real Madrid e Inter en la primera jornada de la Champions League. Mourinho apuntó de que no tuvieron control pero tampoco su rival, además de recordar que pudieron hacer el tercero en varios instantes del encuentro: "Tampoco ellos han tenido control. Una cosa es cuando tu no tienes control y el adversario lo tiene y ahí tu estás en una situación muy difícil. Pero cuando el partido no te permite tener control pero el adversario tampoco lo tiene... Courtois ha parado tanto, pero ¿cuántos goles hemos fallado nosotros en situaciones de transición? En primer tiempo, en segundo tiempo... ¿cuántas posibilidades hemos tenido de hacer 3-0 y terminar con el partido? Ha sido un gran partido".

El centro del campo del Real Madrid sufrió en el estreno de Champions League

El técnico luso insistió en su análisis de un partido loco y sin control. Además Mourinho reconoció que su centro del campo sufrió ante un Inter muy físico: "Yo prefiero decir que ha sido un partido loco. Hay críticas cuando el partido es aburrido pues hoy ha sido un partido loco. Un partido que ha terminado 2-1 y podría haber terminado 7-6 sin ningún problema. Con la dificultad y sabíamos que íbamos a tener delante un equipo muy fuerte y con nuestro centro del campo un poco debilitado y principalmente con la intensidad del juego... He visto que ellos han cambiado jugadores muy pronto y nosotros ahí en el centro del campo no tenía mucho que hacer cuando he visto que los jugadores estaban en una situación difícil. No tenía mucho para cambiar pero pienso que los jugadores han hecho un gran trabajo. Han ganado un partido difícil en circunstancias difíciles".

Por último Mourinho hablaba de trabajo del equipo para explicar el gol de Fede Valverde, que llegó en una presión al guardameta español Josep Martínez: "Aburrido no ha sido, hemos tenido tres a cero para hacer en el último minuto del primer tiempo y quizás, 3-0, cuatro o cinco pero estoy de acuerdo en que los goles nuestros han llegado en momento de dificultad que ellos tenían, pero yo quiero dar crédito a los míos porque eso se entrena. La presión se entrena, elegir cómo presionar, dónde presionar, qué jugadores presionar... El trabajo y el gol de Valverde es trabajo. No solo críticas, alguna cosa bien nosotros".