Lille - Betis, en directo el partido de la jornada 1 de la Champions league en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el estreno del Betis en la presente edición de la Champions League con el Lille francés como rival

¡Muy buenas a todos! Ahora sí que sí ha llegado el gran día del Betis. El más esperado. Su regreso a la Champions con el estreno esta noche conta el Lille , cita que puedes seguir en el minuto a minuto de ESTADIO Deportivo. ¡Un lujazo contarlo aquí!

Hoy arranca la segunda participación en la elite continental del Betis, pues la anterior se produjo en el curso 05/06 a las órdenes de Serra Ferrer, edición en la que logró un triunfo histórico contra el Chelsea. El Betis de hoy tiene un mayor potencial.

Dani Ceballos, una baja dolorosa y dos regresos más en la lista para la Champions

El Betis se presenta en Lille para su estreno europeo con la presencia de Dani Ceballos, en su primera convocatoria como bético desde su regreso, y Giovani Lo Celso, al fin acto tras regresar de vacaciones tocado. También se estrena en una lista Diego Conde. Sin embargo, Ez Abde sigue siendo baja por las molestias que arrastra en la rodilla, tal y como aclaró Pellegrini.

Aunque no está a la altura de los rivales más poderosos de esta Champions, el Lille afronta esta cita tras un buen comienzo en la Ligue 1, con dos triunfos y un empate ante el PSG, y cuenta con activos como Oliver Giroud y Ethan Mbappé, hermano de la estrella del Real Madrid.

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Pellegrini ha introducido cuatro cambios en el once con respecto al Real Madrid, solo uno obligado: entra Bartra por el lesionado Llorente; Junior, por Fran García; Riquelme por Marc Roca; y Parrott por Cucho. El míster retrasa la posición de Fornals en detrimento de Marc Roca.

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Ha llegado el gran día. El Betis consuma su regreso a la Champions League 21 años después con su estreno en la actual edición con el partido de esta noche con el Lille francés en el Estadio Pierre-Mauroy, que puedes seguir sin perderte nada en el minuto a minuto que ofrece ESTADIO Deportivo.

Tras debutar en esta prestigiosa competición en la 05/06, el Betis vuelve por la puerta grande después de temporadas de un crecimiento exponencial que le ha permitido codearse con los grandes equipos de Europa. Así, afronta la jornada 1 de la fase liga con suma ilusión y a sabiendas de la importancia de arrancar con tres puntos al medirse con rivales de la dimensión de Arsenal, Bayern de Múnich, Oporto o Borussia Dortmund.

Dani Ceballos, Lo Celso y Diego Conde, las novedades béticas

Para ello, Pellegrini ya dispone de Dani Ceballos tras concretarse su ansiado regreso el último día de mercado y optar Pellegrini por no convocarle ante el Real Madrid por su condición de recién llegado y no estar al cien por cien. Ahora sí lo ha visto apto para viajar, aunque esperará en el banquillo y está por ver si dispondrá de algún minuto.

También cuenta ya con Giovani Lo Celso una vez restablecido de los problemas físicos que arrastraba cuando volvió el último de vacaciones, y arrancará desde el banco. Igualmente, Diego Conde entró en su primera lista tras su luxación de hombro en pretemporada.

En cambio, el Betis pierde un partido más a Ez Abde, recién recuperado de un proceso vírico, pero que, como reveló Pellegrini en la rueda de prensa previa, arrastra molestias en la rodilla y ha preferido darle tiempo para estar al cien por cien. Tampoco están Diego Llorente, con una fractura en la nariz, ni Aitor Ruibal.

El Lille, lanzado y con futbolistas de renombre

Por su parte, el Lille ha comenzado con buen pie la Ligue 1, con dos victorias y un empate ante el PSG y tiene en sus filas a futbolistas de renombre como Giroud o el hermano menor de Mbappé.