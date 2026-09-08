Marcos Llorente sorprende tras retirarse de la Selección: "Mi propósito no es el fútbol"

El lateral del Atlético de Madrid deja claro cuál es su objetivo en la vida y aparta el fútbol de su lista de prioridades poco después de haber anunciado su retirada de la Selección Española

Marcos Llorente ha decidido poner punto final a su etapa con la Selección Española justo después de tocar el cielo. Tras convertirse en campeón del mundo en este 2026 y con 31 años en sus piernas, el futbolista del Atlético de Madrid podría haber seguido defendiendo la camiseta de España durante varios años, pero su decisión ya estaba tomada antes incluso de conocer el desenlace del Mundial como él mismo confirmó. "Sé que muchos no lo entenderéis y, seguramente, yo tampoco lo habría entendido desde fuera. Pero es una decisión personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida", explicaba el madrileño.

El jugador rojiblanco sorprendió a todos con su carta de despedida, en la que dejó claro que su adiós a la Selección no dependía ni de haber sido convocado para el Mundial ni del resultado conseguido por España. "Esta decisión ya la tenía tomada", argumentaba Llorente. El polivalente futbolista del Atlético se va de la Selección por la puerta grande, como campeón del mundo y con el orgullo de haber formado parte de un grupo que llevó a España hasta lo más alto. Pero detrás de esta decisión hay también una filosofía de vida que Llorente lleva tiempo defendiendo y que tiene en su proyecto 'Free Human' uno de sus principales pilares.

Un propósito de vida que va más allá del fútbol

Hace apenas unos días, Llorente ya dejaba entrever en una entrevista que su manera de afrontar la vida iba mucho más allá de su carrera deportiva. "A mí se me da bien el fútbol y me encanta", reconocía, pero acto seguido marcaba distancias con su verdadera prioridad en la vida y su proyecto más importante: "Cuando hablo de 'Free Human' siento como que es mi propósito de vida y estoy aquí para darle voz a este estilo de vida".

Una declaración que cobra todavía más sentido después de su decisión de abandonar la Selección. Llorente no reniega del fútbol ni mucho menos. Al contrario, sigue disfrutando de una profesión que le ha permitido alcanzar la cima y que, a sus 31 años, todavía podría darle muchos capítulos más. Su mensaje es otro: el fútbol es una parte de su vida, pero no quiere que sea el centro de ella: "Mi propósito no es el fútbol, no lo siento así". De ahí que insista especialmente en la importancia de vivir con "presencia, con calidad y con salud". Una filosofía que pretende trasladar a través de 'Free Human' y con la que busca, según sus propias palabras, ayudar a muchas personas.

Así, mientras el mundo del fútbol se pregunta cómo puede un jugador campeón del mundo y todavía con recorrido por delante decidir apartarse de la Selección, Llorente parece tenerlo claro. Ha alcanzado la cima con España, pero su próximo desafío no está necesariamente sobre un terreno de juego. "Siempre digo que tantos profesionales mueven y están como locos por inculcar a sus pacientes porque creen tanto en ello como yo y creemos que puede ayudar a muchísimas personas a vivir", finalizaba Marcos Llorente su reflexión