España - Japón: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de baloncesto del Mundial femenino de Alemania 2026

La selección española se juega a una carta el pase a la fase eliminatoria del Mundial de Alemania 2026

La selección española femenina de baloncesto se juega a cara o cruz su pase a las eliminatorias del Mundial de Alemania 2026 en un duelo ante Japón donde debe ganar para no depender de otro resultado.

La derrota del equipo de Miguel Méndez frente a la selección de Mali les complicó la vida y les obliga ahora a no poder fallar ante las japonesas, ya que podrían quedar eliminadas si caen y Mali gana a Alemania en el otro partido del grupo, que se juega a la misma hora.

Tras un inicio esperanzador frente a las anfitrionas, a las que ganaron por 30 puntos de diferencia, su derrota contra las africanas -apenas 12 horas después de acabar el duelo anterior- y el triunfo de Alemania ante las japonesas (74-58) dejó un grupo con los cuatro equipos empatados a un triunfo.

España sabe que con Japón va a tocar correr mucho y tratar de parar sus lanzamientos de tres, ya que basan su juego en eso. “Será un partido diferente, el 50% de las posesiones de Japón van al tiro de tres, tenemos claro que van a meter de fuera porque es lo que hacen siempre”, señalaba el seleccionador español.

María Conde, uno de los referentes del conjunto español, dejaba clara la presión que deben aguantar y cómo se han planteado este encuentro. “La forma más sana y que nos puede dar más energía a todas es planteándolo así: es otro partido, como muchos que hemos jugado, en el que el resultado va a ser muy importante y que significa muchas cosas para nosotras”, señalaba.

España, al menos, ha tenido un día para preparar el duelo y eso le permitirá resetear y volver a ser la del arranque del torneo, aunque también tendrá que soportar la presión de partir como favorita.

Las opciones de España para pasar en el Mundial

Dependiendo de su resultado ante Japón, el equipo español puede ser desde primero de grupo a caer eliminada. Estas son las opciones de España en esta decisiva jornada final de la fase de grupos del Mundial 2026.

España pasa 1ª de grupo: Si gana a Japón y Alemania vence a Mali.

España pasa 2ª de grupo: Si gana a Japón, pero Mali supera a las alemanas. En ese caso jugaría el ‘play in’ mañana, 8 de septiembre, contra las terceras clasificadas del Grupo B.

España pasa 3ª de grupo: Si pierde con Japón y Mali gana a Alemania. En ese caso jugaría el 'play in' contra una segunda.

España 4ª y eliminada: Si pierde con Japón y Mali pierde con Alemania.

A qué hora es el España - Japón del Mundial femenino de Alemania 2026

El partido del Mundial femenino de Alemania 2026, que se está jugando en Berlín, entre las selecciones de España y Japón, perteneciente a la jornada 3 de esta segunda fase de grupos, se va a disputar este lunes 7 de septiembre a partir de las 17:50 horas en el Max-Schmeling-Halle de Berlín.

Dónde ver en TV y online el España - Japón del Mundial femenino de Alemania 2026

Este partido entre las selecciones de España y Japón se podrá ver a través de RTVE. Los derechos en España los tiene RTVE, por lo que todos los partidos se verán por alguno sus canales. En este caso lo televisará Teledeporte, así como la plataforma RTVE Play. Así mismo, también se puede ver en DAZN y en Movistar +, a través de sus plataformas.

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.