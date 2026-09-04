Pau Gasol, leyenda de la Selección Española y la NBA: "Comparar ni es fácil ni es justo; ellos tienen que crear su propia identidad"

Una vez retirado del baloncesto profesional, el ex jugador de Los Angeles Lakers, que trabaja para la NBA y el COI, ha reflexionado sobre el mal momento que atraviesa la Selección Española que tras las derrotas contra Portugal y Grecia ha puesto en riesgo su clasificación para el Mundial 2027 que se disputará en Qatar

Pau Gasol es el mejor jugador de baloncesto de la historia de España. Ya retirado, el catalán sigue vinculado en diferentes proyectos como son la creación de una liga europea de la NBA y ser el presidente de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional (COI). Pau Gasol no pierde detalle lo que pasa en el mundo del deporte y, por tanto, tampoco del baloncesto que sigue de cerca. El que fuera pívot de Los Angeles Lakers ha reflexionado sobre la nueva Selección Española la cual vive un relevo generacional que da sus primeros pasos, pero que se ha complicado su clasificación para el Mundial 2027 que se jugará en Qatar.

Pau Gasol, que fue campeón del mundo con España en el Mundial 2006 de Japón y que luego ganó varios Eurobasket y medallas olímpicas y mundiales con el combinado nacional, ha querido salir en defensa de los jugadores jóvenes que están empezando a jugar con la Selección Española como son Sergio de Larrea, Baba Miller, Aday Mara o Mario Saint-Supéry. "Comparar ni es fácil ni es justo, pero ellos tienen que crear su propia identidad. Tienen que crearse su propia etapa y ganarse todo lo que consigan. Tienen un muy buen talento como Sergio de Larrea, Santi Aldama, que tiene que dar liderazgo a ese grupo... Hay una buena mezcla de jugadores, pero hay mucho recorrido de crecimiento, de establecer... Cada oportunidad tienen que aprovecharla para cohesionar y crecer como equipo", ha explicado Radio Marca.

La Selección Española ha perdido contra Portugal y Grecia en la fase de clasificación para el Mundial 2027 que se disputará en Qatar y ha puesto en riesgo su presencia en ese torneo aunque bien es cierto que si España no falla en los cuatro partidos que le restan (dos contra Montenegro, uno frente a Portugal y otro contra Grecia), el combinado español se clasificará.

Pau Gasol y su nuevo trabajo en el COI

Pau Gasol, más allá del baloncesto, ahora también trabaja en el COI para Presidente de la Comisión de Atletas. La leyenda del deporte español no descarta algún día ser presidente del COI aunque no se lo plantea como un objetivo obligatorio. "Dirigir el COI no es que lo sueñe y no es que sea un objetivo. Empecé esta andadura en el COI con mi experiencia como jugador y atleta con todo lo que me ha aportado el deporte. He intentado aportar y hacerlo lo mejor posible, ahora soy Presidente de la Comisión de Atletas y tengo dos años y medio en esta posición para intentar tener el mayor impacto posible. No sólo es ganar partidos, es hacerlo lo mejor posible dentro de la posición en la que te encuentres".

La nueva temporada de la ACB y la retirada de Leo Messi de la selección de Argentina

Pau Gasol también ha reflexionado sobre cómo ve la nueva temporada de la ACB. "El Barça con muchísimas caras nuevas y hay que ver cuánto tarda en engranar y competir. El fichaje de Pedro por el Real Madrid no es algo muy habitual, estaba Sergio con un proyecto distinto...el año pasado creo que el Madrid tiene una temporada bastante buena, pero las lesiones le pasan factura. El Madrid y el Barça tienen esa exigencia siempre de ganar títulos. Ricky está muy comprometido con la Penya y ganas de verle como al Girona de mi hermano Marc con el fichaje de McClung".

Por último, ha opinado sobre la retirada de Leo Messi de la selección de Argentina. "Leo Messi es uno de los mejores de todos los tiempos, felicitarle por una carrera extraordinaria y por su impacto y su legado. Creo que cuanto más éxito tienes en el deporte, más responsabilidad tienes en la siguiente etapa. Tiene 39 años y acaba de jugar un Mundial en el que lo hizo muy bien, que disfrute esa parte final de su carrera".