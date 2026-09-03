Un All-Star de la NBA, roto por las lesiones, ruega por una última oportunidad: "Eso depende realmente de ustedes"

El escolta fue una de las grandes estrellas de la liga de Estados Unidos durante la década pasada sobre todo en Indiana Pacers. A sus 34 años no tiene hueco en ningún equipo desde el año 2023 cuando disputó su último encuentro oficial defendiendo la camiseta de Miami Heat

La NBA se caracteriza por ser una liga en la que no se espera a nada ni a nadir. Un día eres una estrella y otro día te ves fuera de esa competición. Hay muchas historias de jugadores que han pasado de la cima a la sima en poco tiempo, pero seguramente uno de los mayores ejemplos sea el de Víctor Oladipo quien a sus 34 años no encuentra equipo desde el año 2023 por culpa de las lesiones. All-Star en dos ocasiones, cuando era jugador de Indiana Pacers, el escolta ha rogado a los General Managers de las franquicias para que le den una última oportunidad para demostrar su valía.

Víctor Oladipo ha aprovechado su condición de magnífico jugador durante la década pasada para escribir una carta abierta en The Players Tribune en la que ha pedido un sitio en algún equipo durante esta temporada. El escolta ha usado ese altavoz después de que no haya servido jugar 26 partidos en la G League con los Wisconsin Herd, promediando 13.5 puntos, 4.6 rebotes y 3.8 asistencias, durante la temporada pasada.

Víctor Oladipo pide una última oportunidad en la NBA

Víctor Oladipo, que ahora tiene 34 años, sabe que el tiempo se le acaba y ha rogado por una última oportunidad a la NBA, estando abierto a jugar en cualquier franquicia que le haga una oferta. "No sé cómo terminará mi trayectoria aquí. Quizás algún equipo me dé una oportunidad. Quizás ninguno lo haga. Eso depende realmente de ustedes. Pero si trabajan en la directiva de un equipo de la NBA y se tomaron el tiempo de leer esto: gracias desde el fondo de mi corazón. Y puedo prometerles una cosa, siempre, sobre mi historia en el baloncesto... desde la primera página hasta la última".

Víctor Oladipo fue elegido por los Orlando Magic en el puesto 2 del draft de 2013 y se consolidó rápidamente como uno de los mejores jugadores de la NBA, pasando por Oklahoma City Thunder y por Indiana Pacers en donde fue All-Star en dos temporadas, años 2018 y 2019. Fue precisamente en este año cuando comenzó su calvario con los problemas físicos.

El calvario de Víctor Oladipo por culpa de las lesiones

La pesadilla de Víctor Oladipo con las lesiones comenzó en enero de 2019 cuando una rotura del tendón de cuádriceps de la pierna derecha le obligó a estar ocho meses de baja. Una tiempo sin estar en la élite que luego le ha ido lastrando ya que la lesión le llegó cuando entraba en sus mejores años como jugador de baloncesto.

A partir de ahí, el jugador entró en una serie de traspasos, defendió la camiseta de Houston Rockets y Miami Heat, pero sin tener continuidad por la falta de confianza de sus entrenadores y también por otros problemas físicos. De hecho, su última temporada, en el año 2023, sólo disputó 42 partidos en los que promedió 10'7 puntos, 3 rebotes y 3'5 asistencias, por culpa de una rotura del tendón rotuliano de la rodilla izquierda.

Víctor Oladipo, que ha ganado 124'7 millones de dólares durante su carrera en la NBA, ya ha dicho que esa lesión está olvidada y que se ha recuperado perfectamente. "Creo que mi cuerpo finalmente está bien. Creo que todavía tengo un gran baloncesto —y, lo que es más importante, baloncesto ganador— por delante. Creo que puedo aportar valor a un vestuario de la NBA. Y lo que pido ahora mismo es una oportunidad para demostrarlo".