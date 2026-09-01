España se mete en un lío tras sumar su tercera derrota consecutiva

La selección de Chus Mateo cae con polémica en Grecia, en la prórroga, y pierde toda la ventaja con la que llegó a la segunda fase de clasificación para el Mundial

La selección española se ha metido en un lío. Tras perder ante Portugal, ha vuelto a hacerlo ahora en Grecia por 108-106 después de una prórroga y ha visto cómo toda la ventaja con la que llegó a esta segunda fase de clasificación mundialista se esfumaba en un santiamén.

En un encuentro de máxima tensión en el que tuvo opciones de ganar hasta el último instante, Darío Brizuela dispuso de la última posesión para buscar el empate o incluso la victoria, pero su lanzamiento no encontró aro y España encadenó su tercera derrota consecutiva.

Grecia, que afrontaba el partido como colista del grupo y sin margen de error, aprovechó su eficacia desde el perímetro, con 15 triples, para meterse de nuevo en la pelea por una de las tres plazas mundialistas. Tyler Dorsey y Konstantinos Mitoglou fueron sus principales referentes ofensivos, con 29 puntos cada uno.

"La ventaja que teníamos se ha reducido, pero nadie dijo que iba a ser fácil, ni tan siquiera cuando íbamos 5-0", señalaba Chus Mateo, quien se mostró "tranquilo" de que España sabrá solventar la situación.

Aday Mara y Cárdenas cambian la dinámica

España necesitó tiempo para entrar en el partido y comenzó con demasiados errores, tanto en el lanzamiento como en las pérdidas y en defensa. Grecia aprovechó esas dificultades para abrir rápidamente un 8-0. La entrada de Álvaro Cárdenas y, especialmente, de Aday Mara cambió la dinámica. El pívot español se hizo fuerte en el rebote, condicionó los lanzamientos rivales y protagonizó una gran acción individual que terminó con asistencia para Joel Parra, permitiendo a España acercarse hasta el 13-12 tras un parcial de 0-8.

A partir de ahí, Mario Saint-Supéry aportó energía y puntos para que las rotaciones españolas dieran resultado y la selección llegara a ponerse por delante, 19-24, al comienzo del segundo cuarto.

Sin Giannis Antetokounmpo, Grecia encontró en Mitoglou una amenaza constante desde el exterior. El jugador griego convirtió sus cinco primeros triples y permitió a su equipo llegar al descanso con una mínima ventaja, 43-42, pese a que España también respondió desde fuera de la mano de Sergio De Larrea.

Nick Calathes tira de veteranía

Tras el descanso, Nick Calathes tomó el control del encuentro y Grecia consiguió manejar diferencias cercanas a los diez puntos, llegando al 67-58. España no encontraba una respuesta clara y llegó a estar nueve abajo, 75-64, cuando apenas quedaban cinco minutos.

La reacción española llegó entonces gracias a un ajuste defensivo de Chus Mateo que dificultó el ataque griego. La estrategia permitió recuperar varios balones y encontrar canastas rápidas con las que España volvió a meterse en el encuentro.

Grecia, sin embargo, respondió de la mano de un inspirado Dorsey, que castigó desde el triple y mantuvo a los locales por delante. Aun así, España tuvo una última oportunidad para forzar la prórroga y Juancho Hernangómez, con un triple frontal, silenció por unos instantes a la afición del Panathinaikos, que le tiene como uno de sus jugadores más queridos.

Los árbitros, caseros, decantan el partido para Grecia

En el tiempo extra, España llegó a transmitir mejores sensaciones, especialmente por el dominio de Aday Mara cerca del aro. Sin embargo, una falta antideportiva del aragonés dejó a la selección sin una de sus principales armas interiores y obligó al equipo a buscar otras soluciones. Pese a ello, España no se rindió y volvió a tener opciones de triunfo gracias a dos triples consecutivos de Brizuela. El escolta incluso pudo haber puesto por delante a los españoles si los árbitros hubieran considerado antideportiva una clara acción de Dorsey sobre Joel Parra después de un robo del jugador del Barcelona.

"En el último minuto las decisiones que pueden ser dudosas los colegiados tienen la obligación de ir al menos a mirarlas de nuevo y luego ver si pudiera ser o no antideportiva", se quejó Parra tras el partido.

España todavía dispuso de una última oportunidad tras un tiro libre fallado, pero Brizuela asumió la responsabilidad en la última posesión sin encontrar el espacio necesario para convertir su lanzamiento, que ni siquiera llegó a tocar el aro.

La situación complica el camino hacia el Mundial de Qatar y obliga a la selección a reaccionar en la próxima ventana, prevista para noviembre. España visitará entonces a Montenegro y posteriormente recibirá a Grecia.

Ficha técnica del Grecia 108-106 España

Grecia (19+24+24+19+22): Calathes (13), Dorsey (29), Kostas Antetokoumpo (4), Charalampopoulos (4), Mitoglou (29); Kalaitzakis (2), Thanasis Antetokoumpo (6), Toliopoulos (11), Larentzakis (2), Karagianidis (5), Bazina (3), Netzipoglou (-).

España (20+22+16+28+20): Alberto Díaz (2), Brizuela (14), Hugo González (4), Juancho Hernangómez (5), Willy Hernangómez (-); Cárdenas (9), Mara (15), Saint-Superry (16), Parra (18), Miller (4), Pradilla (10), De Larrea (9).

Árbitros: Wojciech Liszka (Polonia), Martin Vulic (Croacia), Michal Proc (Polonia). Eliminados Charalampopoulos (M. 43) por Grecia y Aday Mara (M. 42) por España.