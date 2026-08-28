España se complica el Mundial 2027 con una histórica derrota en el debut de Aday Mara y Baba Miller

Portugal gana en Zaragoza (89-95) al combinado español pese a no poder contar con su estrella casi todo el último cuarto

Histórica derrota de España o victoria de Portugal, como más guste, porque ambas cosas son válidas y no solo por la obviedad. El combinado español fue inferior a un equipo luso que se llevó un merecido triunfo gracias a su garra y al mayor acierto en los momentos clave, especialmente en el último cuarto, cuando se decidió el choque.

Los pupilos de Chus Mateo lograron remontar por dos veces el partido, pero cuando por primera vez afrontaban un cuarto sin empezar abajo en el marcador, se eclipsaron, se bloquearon en ataque y vieron como un rival, sin su mejor hombre y con jugadores de categorías inferiores, les pasaba por encima. La diferencia entre unos y otros estuvo en intensidad. Y ahí Portugal fue claramente superior.

Hugo González no demostró ser el jugador que es en los Celtics, De Larrea y Saint-Supéry estuvieron muy lejos de lo que ofrecieron en el pasado Eurobasket, Baba Miller apenas tuvo oportunidad de intervenir...

Cárdenas, el mejor jugador español

Ante esto, España se agarró a los puntos de Cárdenas, a la garra de Brizuela y Joel Parra, y a un Aday Mara que, pese a que demostró estar aún verde, pudo imponer su envergadura en la zona. Gracias a eso estuvo viva casi hasta el final, pero no le sirvió y se complica un pase para el Mundial de Qatar que tenía en su mano.

Aún sigue líder, pero ahora está igualada con Ucrania y tiene a un solo partido a Montenegro, Georgia y Portugal. Grecia, con la que se enfrentan el lunes, es colista, pero una derrota más en Atenas dejaría el grupo al rojo vivo y a la Familia, con muchas dudas.

Chus Mateo no encuentra soluciones

Los dos primeros cuartos fueron un calco. Buen inicio de España, ventajas de los de Chus Mateo y remontada portuguesa para irse con una ventaja cómoda al descanso. De siete fue al final del primer acto y de seis en el descanso, pero ambas ocasiones fueron fruto de una mejor lectura del juego ofensivo del rival y una mayor intensidad, lo mismo que, a la postre le dio a Portugal el triunfo en el desenlace.

Si en el primer cuarto, los triples lastraron a España, en el segundo fueron cuatro minutos fatídicos en los que el equipo español pasó de ganar de ocho a perder por esa misma diferencia.

Los jóvenes españoles pecan de inexpertos

Pareció aprender la lección España y, con los veteranos en posta, equilibró una vez más el choque. Con Cárdenas dándolo todo, España empezó a consolidar su ventaja y no dar bandazos. Sin embargo, una nueva desconexión, esta vez corta, supuso un nuevo parcial ganador de Portugal y un empate al final del tercer cuarto que lo dejaba todo en el aire.

Ahí, cuando al fin dependían de sí mismos, España falló. Mateo puso en pista un quinteto con mucho futuro y, dos minutos después, tuvo que parar el partido con siete puntos de desventaja y sin haber podido anotar.

A partir de ahí fue un querer y no poder ante una selección portuguesa que celebraba cada robo o cada pérdida de España como si fuera un triple. Portugal tenía más ganas de ganar. Y ganó.

Ficha técnica del España 89-95 Portugal

España (14+27+30+18): Cárdenas (18), H. González (3), Parra (17), Pradilla (-), W. Hernangómez (7) -quinteto inicial-, Miller (-), De Larrea (-), Saint-Supéry (5), Brizuela (19) Mara (12), Yusta (5) y J. Hernangómez (3).

Portugal (21+26+24+24): Brito (5), Williams (22), Lisboa (11), Prey (15), Queta (16) -quinteto inicial-, Monteiro (2), Amarante (-), Ventura (19), Queiroz (2), Cruz (3), Relvao (-) y Da Silva (-).

Árbitros: Gatis Salins (Letonia), Juozas Barkauskas (Lituania), Mehmet Sahin (Turquía).