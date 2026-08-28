España - Portugal en directo, partido de la selección española de Clasificación para el Mundial 2027 de baloncesto en vivo online

Retransmisión en directo del España - Portugal, valedero para la Clasificación para el Mundial 2027 de baloncesto masculino

¡Buenas tardes! Arrancamos nuestra retransmisión en directo del partido entre España y Portugal, valedero para la Clasificación para el Mundial 2027 que se jugará en Qatar

España - Portugal: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de baloncesto de las Ventanas FIBA de clasificación al Mundial 2027

España es líder con 5 victorias y una derrota y aventaja en un triunfo a Ucrania y Montenegro. Portugal, Grecia y Georgia cierran el cuadro con tres victorias y otras tantas derrotas.

Será en el descanso del partido y, así, su camiseta estará en el techo del pabellón junto a las camisetas de su hermano Fernando y de la jugadora Pilar Valero.

Aprovechando la presencia de la selección española en Zaragoza, el histórico base aragonés Pepe Arcega recibirá un reconocimiento y su club retirará su camiseta con el número 10, que vistió durante sus 19 temporadas en la élite, de 1982 a 2001.

Este España-Portugal servirá para que algunos de los jóvenes llamados a liderar a España en el futuro debuten en partido oficial. Ya jugó Hugo González con Scariolo antes de irse a la NBA, pero para Aday Mara y Baba Miller será su primera vez con la selección española.

“En el corto plazo el objetivo es la clasificación para la Copa del Mundo, que es lo que estamos buscando desde que empezó esta nueva aventura, pero es obvio que para mí es muy importante que la química que haya entre los jugadores y la forma de entender el juego colectivo vaya creciendo poco a poco”.

Hay que recordar que al final de esta segunda fase, los tres primeros clasificados de cada uno de los cuatro grupos obtendrán el pasaporte para la Copa del Mundo , que se disputará del 27 de agosto al 12 de septiembre del próximo año en Qatar. Eso significa que, si gana España a Portugal, le sacará tres victorias de ventaja con cinco partidos por disputarse. Tendría encarrilada la clasificación.

España ya calienta en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, que va a tener una gran entrada para ver a los pupilos de Chus Mateo

La selección española de baloncesto masculino se enfrenta a Portugal en la primera jornada de la segunda ronda de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2027.

En una doble jornada donde están las estrellas de la NBA y de la Euroliga, España ha convocado a su mejor equipo posible, con la salvedad de un Santi Aldama que sigue recuperándose de su rodilla.

Los Hugo González, Baba Miller o Aday Mara se unen veteranos como los hermanos Hernangómez y a los otros habituales, entre los que ya se encontraba un Sergio de Larrea que fue importante para Scariolo en el último Eurobasket.

Es un combinado con un gran futuro, pero que debe empezar a ganar para construirse el presente. España es líder de su grupo, pero un triunfo sobre Portugal consolidaría esa posición y le daría muchas opciones de estar en el Mundial, pese a que aún queden cinco jornadas por delante y los equipos más fuertes.

Chus Mateo califica al grupo de "salvaje"

El seleccionador nacional, Chus Mateo, señalaba en la previa del duelo ante los lusos que estaba "muy contento" por contar con un conjunto de jugadores "un tanto salvaje", un grupo "fresco" además de "valiente", "divertido de ver" y que toma decisiones... aunque "haya que domarles de vez en cuando".

"Ojalá que podamos regalar a la afición de Zaragoza una victoria contra Portugal", añadía el ex del Real Madrid, que no quiere confiarse pese a la teórica superioridad de España. De hecho, llega avisado, ganaba por 16 puntos a Georgia a falta de pocos minutos, en su último encuentro, y perdió su primer partido desde que tomó el mando de la selección.

Aquella derrota fue un aviso para lo que viene ahora. Y el primer paso es ganarle al vecino, que acabó en segunda posición en su grupo, dando muy buena imagen.