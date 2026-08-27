Más competencia por Gonzalo Petit y posible giro del Betis en la recta final del mercado

Tres equipos de Segunda se suman a la concurrida carrera por su cesión, que se está demorando por la posibilidad considerada por el Betis de traspasarlo a título definitivo para recuperar la inversión

El mercado cierra en cinco días y el Betis todavía no ha resuelto el futuro inmediato de Gonzalo Petit a pesar de que en ningún momento se le consideró como parte del proyecto 26/27. Sin sitio para Pellegrini, la hoja de ruta siempre ha contemplado la salida del charrúa, pero la solución se ha demorado más de lo previsto.

Tras pagar 4,5 millones por el 85% del pase el pasado verano, el charrúa militó cedido en la 25/26 en el Mirandés y el Granada y firmó números destacables en proporción con un protagonismo menor de lo esperado. Estas cifras han propiciado que numerosos equipos de Segunda hayan solicitado su cesión, a priori el 'plan A' de la dirección deportiva con la vista puesta en que pueda dar el salto definitivo.

Aumenta la competencia en Segunda para conseguir su cesión

De este modo, tras caerse una de las opciones avanzadas al decantarse finalmente el Leganés por Unax del Cura, el Betis y el delantero tienen en la mesa las propuestas de otros clubes que se han sumado a la carrera por hacerse con sus servicios. Ya habían trascendido el interés de Sporting, Valladolid y Albacete y ahora han surgido nuevos pretendientes que aumentan la competencia.

Así las cosas, el periodista Ángel García asegura que el Tenerife también se ha posicionado para la cesión, al igual que el Córdoba, que debería sellar una salida para abrir un hueco en la delantera para Petit, y el Ceuta, con problemas para cuadrar el límite salarial.

Lo cierto es que, ante la multitud de 'novias', el préstamo ya podría haber sellado para cerrar esta caída, pero en La Palmera están considerando otro escenario que habría frenado hasta el momento la fórmula de la cesión.

El traspaso definitivo, sobre la mesa heliopolitana

No en vano, el interés que despierta en el extranjero ha abierto la puerta a un traspaso definitivo que le permita recuperar lo invertido hace un año e incluso generar una pequeña plusvalía y, según apunta ABC, en La Palmera se plantean seriamente esta vía. Por ende, ahora mismo están explorando esa posibilidad antes de decantarse por una cesión a uno de los clubes interesados, para lo cual no habrá ningún problema dado el caso.

En este contexto, también resulta fundamental la voluntad del futbolista, que le convenza la propuesta que cumpla las expectativas del Betis, pues, en el caso de salir de forma definitiva de La Palmera, quiere acertar en el siguiente paso de su carrera.

A priori, Petit prefiere continuar en Heliópolis, porque se ve capacitado para hacerse un hueco en el Betis en el futuro, su verdadero deseo, si bien se ajustará a la decisión de la entidad siempre y cuando también sea provechoso para su evolución.