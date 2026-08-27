El Betis confirma el traspaso de Gnangoro al Rayo Vallecano: detalles de la operación y lo que ingresan los verdiblancos

El club verdiblanco anuncia el acuerdo con el Rayo Vallecano después de las frustradas negociaciones para la renovación del centrocampista; el Betis se reserva la mitad de su pase e ingresa lo correspondiente a la preferencia pactada con los rayistas

El Betis ha confirmado oficialmente en la mañana de este jueves el traspaso definitivo de Ngangoro Bouaré al Rayo Vallecano como culminación de una operación iniciada ya en el mes de junio y encarrilada días atrás.

"El Real Betis Balompié y el Rayo Vallecano han alcanzado un acuerdo para el traspaso del centrocampista Gnangoro Bouare a la entidad madrileña. El club agradece a Gnangoro los servicios prestados y le desea suerte en su futuro", reza el comunicado emitido por la entidad heliopolitana sobre una transacción con mucha letra pequeña y que empezó a gestionarse cuando se produjeron las conversaciones para la ejecución de compra de Nobel Mendy.

Traspaso a coste cero por el 50% de su pase

Así las cosas, se trata de un traspaso a coste cero en el que el Betis se reserva el 50% de sus derechos de cara a una futura venta y que no incluye una opción de recompra por el canterano, pero sí un derecho de tanteo.

Aunque el Rayo no paga nada ahora por su pase, en La Palmera ingresan los 500.000 euros abonados por los madrileños para obtener la preferencia por el centrocampista en este mercado estival, la cual le permitía hacerse con sus servicios en las condiciones antes mencionadas si alcanzaba un acuerdo con el medio de 22 años.

Negociación fallada para renovarle

A partir de dicho movimiento franjirrojo, se inició un 'culebrón' de varios episodios, con una negociación fallida de por medio para su renovación y la amenaza de ir a la grada durante toda la temporada si no aceptaba las nuevas condiciones ofrecidas por la entidad heliopolitana.

En este sentido, con solo un año por delante de vinculación, Bouare arrancó la pretemporada a las órdenes de Pellegrini y llamó la atención en los amistosos en la medular bética, lo que propició que el club, con luz verde del técnico, pusiera sobre la mesa del jugador una oferta de renovación por tres temporadas.

Al medio de Vícar no le convencieron ni las cifras ni su rol en los planes de la entidad, por lo que declinó la primera proposición del Betis, que después mejoró las condiciones económicas y también le ofreció compaginar el primer equipo con el filial.

Amenaza de ir a la grada y acuerdo con el Rayo

La insistente negativa de Ngangoro adentró la negociación en otra dimensión, tanto en cuanto el Betis le trasladó que si no ampliaba su contrato se pasaría la temporada sin vestirse de corto como castigo y que su única vía de salida es marcharse al Rayo por la preferencia pactada en junio.

Finalmente, con la renovación bloqueada, el almeriense avanzó con los rayistas con un sueldo mayor de lo que le ofrecían en el Betis y ficha del primer equipo. Alcanzó un entendimiento y la entidad capitalina ejecutó posteriormente la preferencia para firmarlo por cinco temporadas.