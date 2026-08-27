Diego Tristán (50 años): de Pichichi a empresario, así es su nueva vida lejos del fútbol

El técnico ha construido una segunda vida lejos del césped: más allá de dirigir al filial del Córdoba, el sevillano impulsa negocios en La Algaba, desde su bar 'No te preocupes' hasta una escuela de fútbol con más de 400 niños

Diego Tristán ha ido poco a poco formando una vida paralela en el mundo de los negocios tras dejar el fútbol en 2010. Una vez finalizada su carrera en el Cádiz, el actual entrenador procedente de La Algaba comenzó una nueva etapa en los banquillos, empezando por el equipo de su pueblo, Algabeño, además de lnter Sevilla, antes de llegar a la cantera del Córdoba, dónde actualmente se encuentra dirigiendo al filial del equipo andaluz.

Diego Tristán lleva a cabo diferentes negocios al margen de sus obligaciones como entrenador. Por un lado, el sevillano cuenta con un bar llamado 'No te preocupes', que se encuentra en La Algaba, su pueblo natal. El actual técnico abrió una escuela de fútbol en la que están más de 400 niños inscritos, lo que le permite "matar el gusanillo del balón, como llegó a confesar en una entrevista sobre esta iniciativa que llevó a cabo.

Diego Tristán explica el objetivo lanzando el proyecto de la escuela de fútbol

Diego Tristán explicaba, en Relevo, su idea con la escuela de fútbol: "He entrenado 10 años en mi pueblo. Quería dar un empujón al equipo de mi tierra y hemos conseguido pasar de tener cuatro o cinco equipos a 24 con más de 400 niños. Ahora me gustaría dar ese paso de entrenar fuera. Sé que es complicado después de tantos años y siendo muchos los compañeros que están ahí buscando iniciar una carrera en los banquillos",

Además, Diego Tristán añadió que estuvieron "hablando y estamos pensando en dar ese salto. A ver si podemos el año que viene montar ese paquete que, entre comillas, es algo nuevo; algo a lo que queremos dar vida siendo los dos primer entrenador. Nos complementamos perfectamente y tenemos mucho que ofrecer. Nos sacamos el título de entrenador con Sergio (González) allí en la Real Federación Española de Fútbol".

En este sentido, el entrenador del filial dle Córdoba apuntaba que tenía "el proyecto de que entrenemos los dos juntos como primer entrenador, algo que nunca se ha hecho. A ver, que yo sé que llevo mucho tiempo fuera aquí en el pueblo, pero es una idea bonita que queremos explorar".

Los negocios de Diego Tristán más allá del fútbol

Diego Tristán dejaba claro que el hecho de llamar al bar de su pueblo 'No te preocupes', viene de una filosofía de su vida, tal y como reflejaba en una entrevista: "Es la frase que más se repite en el mundo". El lugar se ha convertido en un punto de encuentro para los habitantes de La Algaba, convirtiendo un nuevo espacio de reunión entre los vecinos del pueblo sevillano, dónde empezó el técnico del filial del Córdoba a crecer en su carrera.

Otro de los negocios de Diego Tristán es la escuela de fútbol que reúne a más de 400 niños. La idea fue cogiendo frutos hasta ir dando pasos hacia delante en el fútbol pase de la provincia, con un entrenador, en el filal del Córdoba y de La Algaba, demostrando su pasión por este deporte, además de un compromiso con el que ha estado vinculado desde su etapa como jugador profesional.

Diegfo Tristán siempre ha podido mantenerse en una situación económica estable. En su etapa en el Cádiz, el sevillano reconocía las sospechas en torno a la posición financiera en la que se encontraba: "He ganado suficiente dinero como para que mi familia viva de forma desahogada". Sobre su patrimonio, comentaba que "se multiplicó hace algunos años por las buenas inversiones realizadas desde su entorno familiar".