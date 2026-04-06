Cambio urgente en el filial del Córdoba: Diego Tristán toma el mando

El Córdoba CF apuesta por Diego Tristán como revulsivo para salvar al filial del descenso tras una racha negativa de resultados

El Córdoba CF ha tomado la decisión de relevar a Gaspar Gálvez como entrenador del filial y confiar en Diego Tristán para dirigir al equipo en la recta final del campeonato. La medida llega en un momento crítico, con el Córdoba B situado en puestos de descenso cuando apenas restan cinco jornadas para el final.

El club busca un cambio inmediato que permita revertir la dinámica negativa y mantener la categoría. Los últimos resultados han sido determinantes para precipitar esta decisión, con la intención de reaccionar antes de que la situación sea irreversible.

Tristán, al rescate del Córdoba B

El exdelantero, recordado por su etapa en el Deportivo de La Coruña, asume el reto con el objetivo claro de lograr la permanencia. El equipo ocupa la decimosexta posición en el Grupo X de Tercera RFEF, con 31 puntos, y se encuentra a escasa distancia de los rivales directos que marcan la salvación.

El debut de Tristán llegará en un calendario exigente, donde cada partido será una auténtica final. El filial deberá enfrentarse a equipos como Ceuta B, Coria, San Roque de Lepe, Castilleja y Pozoblanco, en una lucha directa por evitar el descenso.

Una apuesta interna del club

Diego Tristán ya formaba parte de la estructura del club desde octubre, desempeñando funciones específicas con los delanteros de la cantera. Posteriormente, también asumió responsabilidades en el Cadete B, lo que facilitó su adaptación a la dinámica interna de la entidad.

La dirección deportiva considera que su conocimiento del club y su experiencia pueden ser claves para generar una reacción inmediata en el equipo. Su llegada pretende aportar un nuevo impulso tanto en el aspecto anímico como en el rendimiento deportivo.

Experiencia previa en los banquillos

Aunque su trayectoria como entrenador es todavía limitada, Tristán cuenta con experiencia en categorías modestas tras dirigir al Atlético Algabeño y al Inter Sevilla, ambos en Tercera RFEF. Ahora afronta uno de los mayores desafíos de su carrera en los banquillos, en un contexto de máxima presión.

Su pasado como futbolista de élite, donde brilló como uno de los delanteros más destacados de su generación, es visto como un valor añadido para liderar al grupo en este tramo decisivo.

Un reto contrarreloj

El Córdoba B necesita sumar puntos de manera urgente para salir de la zona roja. La igualdad en la clasificación es máxima, con varios equipos separados por apenas dos puntos, lo que mantiene abiertas las opciones de salvación.

El objetivo es claro: reducir errores, mejorar la eficacia ofensiva y reforzar la solidez defensiva para competir en cada jornada. Tristán tendrá la misión de optimizar el rendimiento del equipo en un tiempo muy limitado.

Despedida a Gaspar Gálvez

Por su parte, Gaspar Gálvez cierra su etapa al frente del filial tras un periodo complicado en lo deportivo. El club ha querido reconocer su trabajo y compromiso durante su paso por el banquillo, agradeciendo su dedicación en un contexto exigente.