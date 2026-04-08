Doble golpe al Córdoba: sin Guardiola ni Jacobo ante el Zaragoza

El Córdoba afronta un duelo clave ante el Zaragoza con bajas sensibles en ataque y varias piezas al límite de sanción

El Córdoba CF afronta su próximo compromiso frente al Real Zaragoza con importantes contratiempos en la delantera. El conjunto dirigido por Iván Ania no podrá contar con dos de sus piezas ofensivas más utilizadas, lo que obliga a replantear el esquema en un momento decisivo de la temporada.

La victoria reciente ante el Cádiz CF había supuesto un respiro para el equipo, pero también dejó consecuencias negativas en forma de sanciones.

Sanciones que condicionan el once

El técnico pierde a Sergi Guardiola y Jacobo González, ambos sancionados tras ver tarjeta amarilla en los últimos encuentros. En el caso del delantero balear, alcanzó su décima amonestación, lo que implica suspensión automática, mientras que el madrileño cumplirá ciclo tras acumular cinco.

Estas ausencias suponen un golpe doble para el ataque blanquiverde, ya que ambos jugadores estaban llamados a tener protagonismo en el próximo partido en El Arcángel.

Un rendimiento al alza que se frena

Especialmente llamativo es el caso de Sergi Guardiola, quien venía de firmar una de sus mejores actuaciones del curso. Tras varias jornadas sin ser titular, el atacante volvió al once y destacó por su movilidad, capacidad de asociación y generación de peligro, siendo clave en la victoria en Cádiz.

Incluso el propio Iván Ania elogió su desempeño, considerándolo uno de los más destacados del encuentro. Sin embargo, su progresión se ve ahora interrumpida por la sanción, obligándole a ver el próximo partido desde la grada.

El caso particular de Jacobo

Por su parte, Jacobo González vive una situación peculiar. Aunque ya arrastraba sanción por acumulación de tarjetas tras un partido anterior, circunstancias administrativas le permitieron jugar en Cádiz. Aun así, su castigo se hará efectivo en el siguiente encuentro.

El jugador, habitual en los planes del entrenador, partió desde el banquillo por primera vez en la temporada reciente, lo que evidencia una ligera pérdida de protagonismo en las últimas jornadas.

Alternativas sobre la mesa

Ante este escenario, Iván Ania deberá buscar soluciones en su plantilla. Jugadores como Mikel Goti aparecen como principales candidatos para ocupar posiciones ofensivas, aunque también existen otras ვარ opciones dentro del equipo. Futbolistas como Théo Zidane o Dalisson podrían tener una oportunidad para reivindicarse en un partido exigente.

Jugadores al límite de sanción

Más allá de las bajas confirmadas, el Córdoba sigue condicionado por el riesgo disciplinario. Nombres como Isma Ruiz, pieza clave en el centro del campo, están a una tarjeta de perderse un partido. También se encuentran en situación delicada otros jugadores como Álex Martín o Carracedo, lo que obliga al equipo a extremar precauciones en este tramo final.

Un reto importante en el tramo final

El conjunto andaluz encara este encuentro con la necesidad de mantener la dinámica positiva y asegurar la permanencia cuanto antes. Sin embargo, las ausencias y la amenaza de nuevas sanciones complican el panorama.

El duelo ante el Real Zaragoza se presenta como una prueba exigente en la que el Córdoba deberá demostrar su capacidad de adaptación y profundidad de plantilla para seguir sumando puntos en una fase decisiva del campeonato.