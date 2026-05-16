La Real Sociedad, muy pendiente de la situación de Mikel Goti: paso atrás en el final de temporada

El atacante salió en el pasado mercado de fichajes de invierno del club vasco debido a que no iba a tener oportunidades con Pellegrino Matarazzo. Su destino fue el Córdoba de Segunda división en donde comenzó jugando, pero en donde en los últimos cinco partidos ha perdido protagonismo

Mikel Goti va a ser uno de los temas que va a tener que abordar la Real Sociedad durante el próximo mercado de fichajes de verano. El de Gorliz volverá al club vasco después de media temporada cedido en el Córdoba CF de Segunda división en donde comenzó jugando y en donde ahora ha perdido protagonismo en la recta final de campaña. Una situación que no es la ideal para la Real Sociedad ya que el club vasco deseaba que su futbolista tuviera los máximos minutos posibles.

Mikel Goti ha perdido protagonismo en el Córdoba CF en las últimas jornadas de Segunda división

Mikel Goti, futbolista cedido por la Real Sociedad, no está teniendo todos los minutos que desearía en este final de temporada con el Córdoba CF. El de Gorliz ha perdido la titularidad en el equipo andaluz. Ha disputado 21 minutos contra la Cultural Leonesa. No jugó nada contra el Sporting de Gijón. Sólo jugó 7 minutos frente al Castellón. Tuvo 37 minutos frente al Granada CF y, finalmente, 20 minutos contra el Albacete Balompié.

De este modo, se puede comprobar que Mikel Goti ha pasado de ser titular indiscutible en el Córdoba CF a ahora ser un jugador de rol saliendo desde el banquillo. Por tanto, esa no es la situación que quería la Real Sociedad que tenía como principal objetivo que su atacante tuviera los máximos minutos posibles para que cuando volviera estuviera más y mejor formado como jugador.

Mikel Goti dijo hace poco que estaba feliz con la decisión que había tomado de abandonar la Real Sociedad y de fichar por el Córdoba CF. "En estos dos meses me estoy sintiendo muy a gusto, muy arropado por el vestuario y creo que estoy teniendo un crecimiento profesional y personal muy bueno en el que creo que hay que darle continuidad".

Dicha situación ahora ha cambiado ya que Mikel Goti ha dejado de ser muy importante en el Córdoba CF. A sus 23 años de edad, Mikel Goti tiene contrato con la Real Sociedad hasta el 30 de junio de 2028. El de Gorliz tiene muy complicado hacerse con un sitio en la primera plantilla debido a la alta competencia que existe en los puestos de ataque de la Real Sociedad y al mismo tiempo por la poca confianza que le ha mostrado Pellegrino Matarazzo en el poco tiempo en el que coincidieron en donde el atacante llegó a quedarse fuera de algunas convocatorias.

Lo normal, si nada cambia en los próximo meses, es que Mikel Goti vuelva a salir de la Real Sociedad en el próximo mercado de fichajes de verano. El futbolista tiene cartel, sobre todo, en Segunda división en donde con el Córdoba CF ha disputado un total de 15 partidos y 780 minutos en los que ha marcado un sólo gol.