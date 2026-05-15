La Real Sociedad le tiene preparada una fiesta de despedida a Elustondo

El club vasco va a aprovechar este fin de semana, en el partido contra el Valencia CF, que disputa su último partido en casa de la temporada para rendirle homenaje a uno de sus capitanes que se marcha una vez acabe contrato al final de esta campaña

La Real Sociedad pone fin a su temporada en el Estadio de Anoeta este fin de semana con el partido en el que se medirá al Valencia CF. Un encuentro, correspondiente a la jornada 37 de LaLiga, que servirá para rendir homenaje a Aritz Elustondo el cual abandona el club de su vida, en donde se formó y en donde ha jugado hasta ahora toda su carrera deportiva, una vez acabe contrato al final de esta temporada.

La Real Sociedad ha anunciado que va a entregar la insignia de oro y brillantes del club a Aritz Elustondo justo antes del comienzo de ese partido frente al Valencia CF en el que el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo no se juega nada, sólo quedar lo más arriba posible en la clasificación de LaLiga.

Aritz Elustondo se marcha de la Real Sociedad una vez acabe contrato debido a que no entra en los planes de Pellegrino Matarazzo, entrenador del equipo vasco, que prácticamente no ha contado con él en esta temporada que está a punto de acabar. Elustondo, de 32 años, ha disputado un total de 311 partidos oficiales, siendo parte de las plantillas que ha ganado las dos últimas Copa del Rey.

Aritz Elustondo se va de la Real Sociedad para continuar su carrera deportiva en un club que le dé los minutos de los que no ha podido disfrutar en la actual temporada.

El comunicado de la Real Sociedad anunciando el homenaje que se le va a hacer a Aritz Elustondo en el partido contra el Valencia CF

'La pasada semana conocimos que Aritz Elustondo no continuará en el Club al final de la presente temporada. Tras más de una década en el primer equipo, el beasaindarra ha sido, en todo este tiempo, un ejemplo de lo que debe ser un jugador de la Real.

Trabajador, honesto, comprometido y, por encima de todo, compañero. El defensa ha vestido, hasta el día de hoy, 311 veces la camiseta txuri urdin. En la memoria de todos quedará su amor por este club y, sobre todo, las dos Copas del Rey logradas, con él como pieza importante en ambos títulos.

Aritz ha cumplido el sueño de todo txiki de Gipuzkoa. Nosotros seguimos cumpliendo los nuestros, que son que tipos como él jueguen en la Real.

El domingo recibirá un merecido homenaje para reconocer su fabulosa trayectoria como txuri urdin. Jokin Aperribay, en los prolegómenos del partido, le hará entrega de la insignia de oro y brillantes de la entidad txuri urdin. Se merece que nos rompamos las manos a aplaudir y que sienta todo el agradecimiento, admiración y respeto de la familia txuri urdin. Eskerrik asko guztiagatik, Elus'.