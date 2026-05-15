Jon Martín, gol y el premio alternativo que puede darle Luis de la Fuente

El central de la Real Sociedad está jugando a gran nivel en esta temporada lo que ha hecho que esté en la prelista de la Selección Española para el Mundial 2026. El donostiarra cuenta con pocas opciones de formar parte de los 26 elegidos finales, pero el entrenador puede contar con él para el grupo de apoyo

Jon Martín es una de de las buenas noticias de la Real Sociedad y para la Selección Española de esta temporada. El central, a pesar de su juventud, 20 años recién cumplidos, está jugando a un gran nivel lo que ha provocado que Luis de la Fuente lo considere para jugar el Mundial 2026. A pesar de ello, el donostiarra cuenta con pocas opciones de ser metido en la lista de 26 jugadores definitivos que disputarán con España la Copa del Mundo por la alta competencia que hay en su posición, aunque es cierto que el defensa tiene posibilidades de formar parte del grupo de apoyo que ayude durante la preparación al combinado nacional.

Jon Martín puede formar parte del grupo de apoyo de la Selección Española

Luis de la Fuente, entrenador de la Selección Española, anunció hace unos días que al margen de los 26 futbolistas que convocará para jugar el Mundial 2026 también va a llamar a una serie de jugadores que ayudará a los seleccionados durante la preparación y que estarán con el grupo hasta el primer amistoso que disputará el combinado nacional contra Irak el 4 de junio.

"La lista será de 26, pero habrá una serie de jugadores de apoyo para el partido ante Irak en La Coruña. Serán jugadores fuera de los de 55, solo para ese partido", dijo hace unos días un Luis de la Fuente que tiene muy presente a Jon Martín, autor del gol en el partido que la Real Sociedad jugó contra el Girona, como uno de esos jugadores que pueden formar parte de ese reducido grupo que ayude a los convocados para el Mundial 2026.

Las razones por las que Jon Martín puede formar parte del grupo de apoyo de la Selección Española para el Mundial 2026

Jon Martín puede ser uno de los futbolistas que formen parte de ese grupo de apoyo con el que va a contar Luis de la Fuente para que la Selección Española llegue bien preparada para jugar el Mundial 2026.

Los motivos por los que Jon Martín puede ser llamado de esta forma son los siguientes. El primero de ellos es que Jon Martín, a pesar de su buena temporada con la Real Sociedad, tiene complicado entrar en la lista de 26 futbolistas para el Mundial 2026 de la Selección Española porque hay mucha competencia en la posición de central. Jugadores como Pau Cubarsí, Marc Pubill, Robin Le Normand, Aymeric Laporte, Dean Huijsen y Eric García están por delante de él, haciendo que el donostiarra tenga casi imposible jugar la Copa del Mundo.

Por tanto, lo normal sería que Jon Martín fuera parte de ese grupo de apoyo que sirve para ayudar a los 26 convocados, pero que también se usa para meter en dinámica a futbolistas que están llamando a la puerta y que cuentan con opciones de formar parte de la Selección Española en un futuro no muy lejano. Ese es el caso de Jon Martín que a sus 20 años está considerado como uno de los mejores proyectos de central de todo el fútbol español y que es muy del gusto de un Luis de la Fuente que lo tiene muy controlado.

"Estoy muy feliz por estar en la prelista de Luis de la Fuente. Es un verdadero orgullo. Tengo que seguir así", afirmó tras el partido de la Real Sociedad contra el Girona un Jon Martín muy contento por la confianza que tiene en él Luis de la Fuente.