Los siete de la Real Sociedad que están en la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

El final de temporada que ha hecho el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo no ha pasado desapercibido para el seleccionador nacional de España que tiene a varios entre los 55 elegidos en la relación de nombres que ha facilitado a la FIFA y de los cuales saldrán los convocados para jugar el Mundial 2026

Oyarzabal y Jon Martín están en la prelista de 55 jugadores de la Selección Española para el Mundial 2026.IMAGO

La Real Sociedad ya sabe que al ganar la Copa del Rey tiene garantizado jugar la próxima edición de la UEFA Europa League. Es por ello que muchos de sus futbolistas pueden carecer de la motivación suficiente para este final de temporada aunque alguno que otro un furete estímulo en las últimas horas para cambiar la tendencia ya que Luis de la Fuente, seleccionador de España, les ha comunicado que está en la famosa prelista para el Mundial 2026 de 55 jugadores que ya está en manos de la FIFA. Y es que hasta 7 futbolistas del equipo que entrena Pellegrino Matarazzo están siendo seguidos por Luis de la Fuente si bien es cierto que no todos tienen las mismas opciones de ir.

Los siete jugadores de la Real Sociedad que Luis de la Fuente, entrenador de la Selección Española, tiene en su prelista para el Mundial 2026 son Mikel Oyarzabal, Álex Remiro, Carlos Soler, Ander Barrenetxea, Sergio Gómez, Jon Martín y Jon Gorrotxategi según ha avanzado SER Deportivos Gipuzkoa.

Oyarzabal es el único de la Real Sociedad con sitio fijo en el Mundial 2026

A pesar de ese gran número de jugadores de la Real Sociedad en la prelista para el Mundial 2026, sólo Mikel Oyarzabal tiene un puesto fijo para la Copa del Mundo que se disputa este verano en Estados Unidos, México y Canadá.

El delantero de Eibar es el titular para Luis de la Fuente. Oyarzabal se ha consagrado como uno de los grandes goleadores mundiales y su brillo con la Selección Española en las últimas convocatorias, 24 goles en 52 partidos, hace que nadie dude de su presencia.

Remiro, Carlos Soler y Barrenetxea, con pocas opciones

Menos opciones de estar en el Mundial 2026 con la Selección Española tienen Remiro, Carlos Soler y Barrenetxea a pesar de que han ido en las últimas convocatorias.

Remiro prácticamente ha perdido el puesto con Joan García y se quedará fuera si no hay giro inesperado. Carlos Soler tiene mucha competencia en el centro del campo y las recuperaciones de Fabián, Mikel Merino y Gavi le dejan con nulas opciones. Finalmente, Barrenetxea está más fuera que dentro porque Nico Williams y Lamine Yamal, a pesar de sus respectivos problemas físicos, van a ir citados.

Jon Martín, Sergio Gómez y Gorrotxategi, premiados al estar en la prelista

En cuanto a Jon Martín, Sergio Gómez y Gorrotxategi, estos jugadores de la Real Sociedad no tienen opciones de ser llamados para jugar el Mundial 2026 con la Selección Española, pero han sido premiados por sus buenos rendimientos en esta temporada los cuales no han pasado desapercibidos para Luis de la Fuente.

Gorrotxategi no va a ser citado porque en la posición de pivote España tiene, entre otros, a Rodri y Zubimendi. Sergio Gómez con Cucurella y Grimaldo por delante lo tiene imposible en el lateral izquierdo y más de lo mismo ocurre con Jon Martín.

El caso del joven central de la Real Sociedad puede ser diferente, ya que tiene muchas opciones de ser uno de los jugadores que entrenen con la Selección Española, el llamado grupo de apoyo tal y como Luis de la Fuente lo describe, durante la preparación para el Mundial 2026.