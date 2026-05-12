Recomiendan a Matarazzo y a Raúl como alternativas a Mourinho para el banquillo del Real Madrid

Todos los caminos parecen conducir al técnico portugués aunque sobre la mesa de Florentino no dejar de llegar candidatos, siendo los últimos en aparecer la leyenda madridista y extécnico del Castilla así como el míster la Real Sociedad, que ha resucitado al equipo txuri urdin con la consecución de la Copa del Rey

Con la temporada ya finalizada, pues el Real Madrid no se juega ya nada en las tres últimas jornadas de LaLiga que le quedan, lo verdaderamente interesante a día de hoy en el seno de la 'Casa Blanca' es saber quién será el próximo entrenador del Real Madrid. Ni Xabi Alonso ni Álvaro Arbeloa han funcionado y en la entidad merengue ya se mueven en busca del que será el líder del nuevo proyecto blanco.

Todas las miradas apuntan a un nombre y a una misma dirección. José Mourinho, técnico del Benfica portugués. El preparador de Setúbal parece ser a día de hoy el favorito pero hay más candidatos en la carrera por el banquillo blanco, algunos más sorprendentes que otros. Así, en el día de hoy han salido a la luz los nombres de otros dos entrenadores que están sobre la mesa de Florentino Pérez.

Se trata de una leyenda madridista y viejo conocido de la entidad pues ha sido entrenador al Real Madrid Castilla desde 2019 hasta 2025, como es Raúl González Blanco; y el actual técnico de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, así lo ha desvelado hoy Raúl Varela, periodista de Radio Marca.

El presentador de 'La Tribu', ha dado más detalles de lo que se cuece por los pasillos del Santiago Bernabéu, donde en la tarde de ayer, al mismo tiempo que el Barcelona celebraba su título de Liga por las calles de la Ciudad Condal, en Madrid se producía una reunión clave para abordar la situación deportiva y establecer las bases del nuevo proyecto, que debe comenzar con la contratación del nuevo técnico.

Gusta Pellegrino Matarazzo y desde dentro no olvidan a Raúl

"El deseado plan B suma dos nuevas propuestas, dos nuevas sugerencias, dos nuevas alternativas. Una de las personas de máxima confianza del presidente ve en Pellegrino Matarazzo una opción moderna. Se valora su propuesta de fútbol pese a la ristra de derrotas que acumula tras ganar la Copa y los notables problemas defensivos del conjunto txuri urdin", explicó el periodista, reconociendo también que su llegada al Bernabéu "parece imposible" aunque "el mero hecho de apuntar su nombre ya es noticiable".

El otro nombre, con mucho predicamento "en el sector más endogámico del club" es el de Raúl. Pese a su "oscura salida" del Castilla el pasado verano cuando sonaba también como recambio de Carlo Ancelotti para el primer equipo, aunque el factor clave para que esta opción no cuaje es que "Florentino nunca fue un enamorado del 7 de España".

Mourinho sigue siendo la opción número uno

Pese a esto dos nombres, ninguno acabará siendo técnico del Real Madrid pero lo llamativo es que siguen poniéndole nombres sobre la mesa a Florentino Pérez en lo que parece una inevitable elección de José Mourinho, que en el día de ayer, tras empatar ante el Sporting de Braga, volvió a referirse al interés blanco y aplazando cualquier decisión a acabar la temporada.

"La última semana del campeonato no es para pensar en el futuro, en contratos. Desde el momento en que entramos en esta última fase, decidí que no quería escuchar a nadie, que quería estar aislado en mi espacio de trabajo. Hay un partido contra el Estoril y a partir del lunes ya podré responder sobre cuál será mi futuro como entrenador y el futuro del Benfica", añadió el exentrenador del Real Madrid.

Lo cierto es que todos los caminos parecen conducir a José Mourinho en un momento delicado dentro del vestuario blanco, donde parece hacerse más necesaria que nunca una limpia de jugadores con un técnico con mano dura y jerarquía para saber manejar el plantel, algo que no han podido conseguir ni Alonso ni Arbeloa.