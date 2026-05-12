Dani Ceballos habló con gente externa al Real Madrid sobre la pelea entre Valverde y Tchouaméni

El desencuentro entre el centrocampista utrerano y Arbeloa es total, siendo uno de los futbolistas que ha hablado del enfrentamiento entre el uruguayo y el francés fuera del vestuario

Dani Ceballos parece tener los días contados en el Real Madrid. El Clásico fue el tercer partido consecutivo del utrerano sin entrar en una convocatoria, algo que empezó en abril en el partido del conjunto blanco en La Cartuja ante el Real Betis. Después de no contar con él para ese encuentro, Ceballos y Arbeloa tuvieron un desencuentro que ha terminado en una ruptura total de la relación entre ambos.

Todo habría comenzado porque Dani Ceballos se habría enterado de que su entrenador en el Real Madrid no habría hablado bien de él al entorno de uno de los clubes que se han interesado en su fichaje para el próximo verano. Con contrato hasta el 30 de junio de 2027, todo hace indicar que, esta vez sí, Ceballos forzará su salida del club blanco.

A esto se suma que el canterano del Betis no lleva bien su falta de minutos, apostando Arbeloa por Thiago Pitarch antes que por el andaluz, que parece no volverá a jugar con la camiseta del Real Madrid, habiendo sido su último encuentro el pasado 21 de febrero ante Osasuna.

Arbeloa sospecha de Dani Ceballos como 'chivato'

La situación es tan tensa entre ambos que ha empeorado con el conflicto interno entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni.

En la previa del partido ante el Barça, Álvaro Arbeloa mostró su descontento por las filtraciones de lo ocurrido en el vestuario blanco. "Que se filtren cosas que pasan en el vestuario es una traición al Real Madrid. Y me entristece mucho. No estoy acusando a los jugadores ni a nadie, porque no puedo hacerlo. Hay mucha gente alrededor del vestuario del Real Madrid y no estoy aquí para acusar a nadie. Yo trato de dar ejemplo, con mis conversaciones privadas quedándose entre los jugadores y yo", dijo el preparador salmantino.

Aunque no tiene pruebas, Arbeloa sospecha que Ceballos es uno de los que ha dado a conocer al exterior lo ocurrido en el vestuario madridista, y lo cierto es que no va desencaminado. El utrerano sí que ha hablado de lo ocurrido con gente externa al club, contando con pelos y señales cómo fue el conflicto entre el uruguayo y el francés.

Por todo esto, que Dani Ceballos termine su contrato con el Real Madrid parece impensable ahora mismo, aunque con el utrerano todo es posible, ya que no sería la primera vez que tendría pie y medio fuera del club y decide dar un volantazo y continuar. Eso sí, ahora no sólo depende de él, ya que si Arbeloa sigue el curso que viene en el banquillo, esa opción estaría descartada por las dos partes.