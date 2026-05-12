Kroos: "Dos temporadas sin ganar en el Real Madrid es inaceptable"

El exjugador madridista analiza la temporada del conjunto blanco y el Clásico ante el Barcelona y se muestra crítico

Toni Kroos no es una voz cualquiera en el Real Madrid y desde la distancia el alemán habló de la situación del equipo madridista y de la temporada que ha firmado para ser muy crítico con lo sucedido. "Dos temporadas sin ganar en el Real Madrid es inaceptable, punto. El resultado en el campo viene por la mala relación dentro. Igual estaban motivados para ganar el Clásico, pero no era suficiente", relataba.

Una reflexión que Kroos ofreció en el post 'Einfach mal Luppen', que realiza junto a su hermano. "La derrota parece que ya estaba aceptada antes de empezar. Creo que firmaban el resultado antes de empezar. La segunda parte fue más equilibrada, pero no anoté nada. Simplemente, enhorabuena al Barça", comentó sobre el Barcelona-Real Madrid que supuso el título de manera matemática para los Hansi Flick.

La diferencia entre el Barcelona y el Real Madrid, según Kroos

Kroos, en sus comentarios, también reparó en el segundo gol del Barcelona ante el Real Madrid para criticar el rendimiento de su exequipo. "El segundo gol te muestra la diferencia entre el Barcelona y el Real Madrid. Los jugadores implicados en este gol tal vez no serían titulares si todos los demás jugadores estuvieran disponibles", ha dicho en referencia a Dani Olmo, autor de la asistencia, y de Ferrán Torres, el goleador. El que fuera centrocampista del Real Madrid ahondó en sus comentarios sobre el Barcelona: "Los nombres no son muy importantes en este caso, porque tienen esquemas de juego y desplazamientos bien trabajados en el entrenamiento".

Además, Kroos se detuvo en un nombre propio del Real Madrid como Arda Güler. "Este año ha jugado mucho y será muy importante para el Madrid. Su mejor posición es de 10, cerca de la portería. Tiene un gran pase final, por eso tiene que estar cerca de los delanteros y los extremos. No es un jugador ofensivo, por lo que pierde potencial en el centro, a pesar de que puede crear el juego desde atrás", comentó el exjugador.

Unas reflexiones sobre el partido en el que el Barcelona se hizo con el campeonato liguero después de vencer por 2-0. El primer gol fue de Marcus Rashford. "No se puede decir que Courtois pueda hacer más. Es un gran golpeo en un espacio muy reducido. Da un paso hacia el otro palo, pero no se le puede culpar por el gol", explicó Kroos en su análisis de un partido y una temporada donde el Real Madrid ha quedado lejos de las expectativas.