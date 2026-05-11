Mbappé muestra su trabajo de recuperación en el gimnasio

El delantero del Real Madrid, a través de sus redes sociales, ha publicado una fotografía de su trabajo de puesta a punto

Kylian Mbappé ha mostrado este lunes una fotografía en sus redes sociales en las que aparece entrenándose en el gimnasio de Valdebebas. El delantero, ausente en los últimos partidos del Real Madrid por lesión, ha querido mostrar su trabajo de recuperación para volver a los terrenos de juego.

El francés se lesionó hace algunas semanas en el partido que su equipo disputó contra el Real Betis en La Cartuja. Un problema en el recto anterior del cuádriceps derecho de su pierna que le impidió estar en los siguientes compromisos blancos. Mbappé se perdió las citas contra el Espanyol y el Barcelona.

Su ausencia generó controversia, especialmente tras una escapada a Cerdeña, lo que motivó que incluso que desde su entorno se pronunciaran para considerar excesivo todo lo sucedido. Días atrás también se especuló con que Mbappé estuviera finalmente disponible para para el Clásico contra el FC Barcelona en el Camp Nou. Algo que finalmente no sucedió.

Tres partidos antes del Mundial

Al Real Madrid, ya sin nada en juego, le quedan tres partidos para la temporada. Deberá recibir al Oviedo este jueves en el Santiago Bernabéu, visitar el Ramón Sánchez-Pizjuán para jugar frente al Sevilla y cerrar el año futbolístico en casa ante el Athletic de Bilbao. Todo, además, con el Mundial de fondo, donde el jugador es una de las grandes estrellas de la competición.

Habrá que ver si finalmente Mbappé puede jugar antes de que acabar la temporada con el Real Madrid. El delantero, de momento, trabaja en su recuperación y puesta a punto. Este lunes, en el día libre del equipo, se ha ejercitado, tal y como se puede ver en la fotografía que el futbolista ha colgado en sus redes sociales.

Álvaro Arbeloa sobre Mbappé

Precisamente sobre el Mbappé era cuestionado Álvaro Arbolea este domingo a la conclusión del partido contra el FC Barcelona en el Camp Nou. "No sé", respondía en un primer instante el entrenador del Real Madrid sobre si volvería a jugar el francés esta temporada con los blancos. "Quedan dos semanas y según evoluciones de las molestias que tiene ahora mismo veremos si puede jugar o no. Me hubiese gustado que hubiese estado al cien por cien y que hubiese podido jugar desde el principio. Eso es lo que me habría gustado", añadía posteriormente.

En total son 41 partidos los que ha disputado Mbappé entre las distintas competiciones. Curiosamente ha marcado 41 goles, a una media de un tanto por partido, y ha ofrecido 6 asistencias.