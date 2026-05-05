El entorno de Mbappé defiende al futbolista: "Parte de las críticas se basan en una interpretación excesiva"

Sale el paso de la polémica de los últimos días a través de un comunicado y señala que el "período de recuperación estrictamente gestionado por el club"

El entorno de Kylian Mbappé ha salido al paso de las críticas que se habían producido en los últimos días a propósito de la recuperación del delantero del Real Madrid y del hecho de que estuviera unos días en Cerdeña en una escapada. Señalan que "parte de las críticas se basan en una interpretación excesiva", al tiempo que recuerda que el "período de recuperación estrictamente gestionado por el club".

Concretamente el comunicado del entorno del Mbappé, a través de AFP, explica lo siguiente: "Parte de las críticas se basan en una interpretación excesiva de elementos relacionados con un período de recuperación estrictamente gestionado por el club, sin reflejar la realidad de la implicación diaria de Kylian y su trabajo para el equipo".

Lesionado ante el Betis

Hay que recordar que el delantero francés caía lesionado en el partido contra el Real Betis en el estadio de La Cartuja. Sufría un desgarro muscular. Posteriormente iniciaba su recuperación, aunque algunas voces se han levantado para criticar el hecho de que en pleno proceso se marchara unos días de escapada a Cerdeña y llegara con el tiempo justo para presenciar el partido del Real Madrid contra el Espanyol. Ahora desde el entorno del francés han querido mostrar su versión y consideran exagerado todo el ruido generado.

Mbappé se ha entrenado este martes en solitario en la Ciudad Deportiva de Valdebebas y habrá su presencia en el partido de este domingo contra el Barcelona está en el aire. Probablemente buena parte de esa incógnita se pueda despejar este miércoles con la vuelta del equipo al trabajo y con las nuevas pruebas a las que podría ser sometido. No es un futbolistas cualquiera y su regreso para un partido de esa magnitud, como es un clásico, genera expectación.

Los números de Mbappé

Los números de Mbappé son más que llamativos, pese a que el Real Madrid no ha terminado de funcionar. El francés ha disputado esta temporada 41 partidos entre las distintas competiciones, en los que ha marcado 41 goles. Números que señalan la dimensión del atacante madridista cuyo concurso contra el Barcelona es fundamental en una cita en la que el cuadro culé podría alzarse con el título de LALIGA.

Una situación que el Real Madrid quiere evitar en esta jornada y retrasar ese momento. El asunto de Mbappé, además, ha adquirido una mayor dimensión con el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en un horizonte cercano y con el papel que el francés puede ofrecer en esa cita.