Juanito, símbolo eterno del Real Madrid: su hijo y Tomás Roncero repasan un legado que no se apaga

ESTADIO Deportivo ha homenajeado a la leyenda del Real Madrid. Roberto Gómez, su hijo, explica que "es bonito que la gente le recuerde con tanto cariño y sobre todo y por encima de todo que no le hayan olvidado", o Tomás Roncero que afirma que "Juanito estará allí arriba viéndonos y estará orgulloso del "Illa, illa, illa, Juanito maravilla"

En ESTADIO Deportivo, con motivo de los 34 años del fallecimiento de Juan Gómez 'Juanito', hemos querido rendir homenaje a su figura. Para ello, hemos hablado con su hijo, Roberto Gómez, para que nos cuenta el legado y el recuerdo que ha dejado su padre, tanto en el propio Real Madrid como en Fuengirola, su ciudad natal.

Además, Tomás Roncero, periodista que conoce a la perfección el sentimiento del madridismo con una figura como la de Juanito, nos ha explicado el recuerdo que guarda la entidad merengue. El comunicador, que visita habitualmente Fuengirola, ha valorado los distintos homenajes que le ha rendido el municipio a la leyenda del Real Madrid a lo largo de los años y la importancia que supone para los más jóvenes.

Roberto Gómez: "El recuerdo de la afición es un recuerdo sincero y de corazón porque no tiene nada a cambio"

El Bernabéu sigue teniendo un gesto particular, en homenaje a Juanito, en cada minuto 7 de un partido del Real Madrid en su estadio, entonando desde la grada el famoso 'Illa Illa Illa, Juanito maravilla'.

Por ello, Roberto Gómez, su hijo, explica que "es muy agradable. Yo siempre digo lo mismo, la desgracia no se puede cambiar, pero al final han pasado muchos años y es bonito que la gente le recuerde con tanto cariño y sobre todo y por encima de todo que no le hayan olvidado, que parece una tontería, pero para su familia es importante".

De la misma manera, el hijo de la leyenda del Real Madrid comparte sus sensaciones sobre el cántico del Bernabéu: "Es un sentimiento bonito porque sobre todo el cántico me ha tocado vivirlo muchos años allí cuando vivía en Madrid e iba a ver los partidos. El recuerdo de la afición es un recuerdo sincero y de corazón porque no tiene nada a cambio. La gente lo hace porque cree que tiene que hacerlo y la verdad que yo soy muy agradecido en este aspecto".

Fuengirola no olvida a Juanito: el busto que une a una ciudad y que Tomás Roncero visita como un santuario

Además, Roberto Gómez valoró los homenajes que Fuengirola le ha rendido a Juanito a lo largo de los años, como el pabellón o avenida que llevan su nombre, o el busto en una de las zonas más transitadas de la ciudad: "Yo estoy contento por lo que tiene. Tampoco nunca hemos pedido que tenga nada, creo que se lo ganó él a pulso".

Sin embargo, Roberto apunta que "desgraciadamente lo único que pudo inaugurar en vida, aunque yo creo que es algo que en España se hace bastante mal, fue el pabellón. Yo estoy contento y muy orgulloso de poder ir con mis hijos, con mi familia y poder pasar por el busto cada dos por tres".

Tomás Roncero: "Me gusta ir a Fuengirola y me enorgullece que en distintos sitios de la ciudad se le recuerda. La visita al busto es obligada cada vez que voy a Fuengirola".

Tomas Toncero: "Juanito vivía las derrotas como un aficionado, lo llevaba en el corazón"

Tomás Roncero, por su parte, explica lo que fue Juanito como futbolista: "Las derrotas las vivía como un aficionado del Real Madrid también, porque se agarraba un berrinche el hombre. Se tiraba tres o cuatro días en casa enfadado sin hablar casi con nadie. Él lo llevaba en el corazón y no soportaba la derrota".

El periodista deportivo elogia el legado que guarda Juanito por el cántico con el que le homenajea el Bernabéu en el minuto 7 de cada partido: "Algo bueno haría para que sea el único jugador que, después de 40 años y después de la grandísima calidad que tienen la mayoría de los jugadores del Madrid, sea el único del que se acuerda la afición de manera sistemática cada minuto 7".

Tomás Roncero, sobre Juanito: la pasión que convirtió su recuerdo en un ritual eterno del Bernabéu

Tomás Roncero es una de las voces que mejor puede explicar el recuerdo que guarda el Bernabéu de Juanito y el por qué de ese famoso cántico: "Mira que han pasado leyendas, ‘leyendazas’ diría yo, jugadores míticos, empezando por Di Estefano en su día, Puskas, Gento, Pirri, Santillana, Butragueño; en la era moderna Raúl, Cristiano, Modric, Kroos, Ramos".

"Fíjate si hay jugadores que han marcado una época. Pero el único futbolista que puede presumir que en el minuto 7 de cada partido siguen coreando mi nombre, es Juanito. Juanito estará allí arriba viéndonos y estará orgulloso de eso".

Roberto Gómez ve en Vinicius el espíritu de Juanito: "A veces sufre el mismo maltrato que mi padre"

La figura de Juanito es imborrable en el Real Madrid, pero hay algunos jugadores de la actual plantilla que pueden reflejar la actitud que tenía el exfutbolista, según Roberto Gómez: "Por lo injusto que fue con él, diría que Vinicius porque tiene cierto maltrato de su afición que la gente que lógicamente no lo sabe o algunos no lo recuerden, pero mi padre también lo sufría muchas veces y a veces me parece que el aficionado del Real Madrid es un poquito injusto con él".

Tomás Roncero siguió la misma línea que el hijo de Juanito, destacando el nombre de Fede Valverde y de Vinicius: "Por carácter impulsivo y hacer todo con el corazón, Vinicius tiene cosas de Juanito. También creo que el espíritu de combate de Juanito y ambicioso por ganar siempre con la camiseta del Madrid, lo tiene Fede Valverde. Yo creo que de la actual plantilla los que más se acercan son Valverde y Vinicius".