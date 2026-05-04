Mendy confirma la tendencia: lesionado por quinta vez este curso, tendrá que ser operado

El lateral francés ha estado de baja casi la mitad de los partidos desde que aterrizó en el Real Madrid en 2019; tiene contrato hasta 2028 y es probable que esté cinco meses de baja, lo cual complica una posible salida en el mercado estival

El Real Madrid vuelve a mirar a la enfermería y el nombre de Ferland Mendy aparece nuevamente en la lista de bajas. Otra vez. El lateral francés sufre una lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha, según ha confirmado el club, y queda pendiente de evolución, aunque todo apunta a que tendrá que ser operado. Su diagnóstico, más allá del alcance concreto, deja una sensación ya demasiado familiar en Valdebebas.

Y es que lo de Mendy ha dejado de ser un episodio puntual para convertirse en una constante. El francés se retiró del partido ante el Espanyol a los diez minutos, con gestos que no invitaban al optimismo, y las pruebas no han hecho más que confirmar un nuevo revés. Es la quinta vez que se lesiona esta temporada. Una más en una campaña en la que apenas ha podido tener continuidad. Y ya no es solo este curso.

En el club se comienza a criticar una realidad que ya empieza a pesar. Mendy es un jugador que ha estado de baja en casi la mitad de los partidos desde que aterrizó en el Real Madrid, lo cual le descarta como una solución fiable para convertirse en un problema.

Solo ha disputado nueve partidos en la 25/26

Los números hablan por sí solos. Esta temporada ha participado en solo nueve partidos oficiales. 448 minutos sobre el césped. Una cifra muy lejos de lo que se espera de un titular en el Real Madrid y que resume perfectamente una temporada para olvidar plagada de interrupciones, falta de ritmo y una presencia prácticamente testimonial en varios tramos clave de la temporada.

El problema no es solo el presente. Es la tendencia. Desde su llegada en la temporada 2019/2020, el francés ha convivido con las lesiones de manera recurrente, destacándose como el jugador que acumula más días lesionado.

Más de 50 lesiones por curso en el Real Madrid

En las dos últimas campañas, el dato es todavía más preocupante puesto que se han producido más de un centenar de incidencias físicas dentro de la plantilla blanca, con Mendy como uno de los casos más representativos de ese desgaste continuo.

Este último contratiempo, además, puede tener consecuencias más serias. En el club no descartan que tenga que pasar por quirófano, una opción que se valorará en los próximos días. De confirmarse, el tiempo de baja podría irse hasta los cinco meses, lo que le dejará fuera incluso para el arranque de la próxima temporada, comprometiendo sus opciones de mercado.

Una salida complicada

Ahí es donde el caso empieza a adquirir otra dimensión. Mendy tiene contrato hasta junio de 2028. Es una apuesta a largo plazo que, a día de hoy, no está teniendo el retorno esperado en términos de disponibilidad. Cuando ha estado sano, su rendimiento ha sido discreto, aunque a veces ha sido diferencial en contextos exigentes -como aquella eliminatoria ante el Bayern, donde rindió a gran nivel-, pero la cuestión ya no es lo que ofrece cuando juega, sino cuánto puede jugar.

El Real Madrid se encuentra así ante una situación de lo más incómoda. La fiabilidad de Mendy es llamativamente baja. En un equipo que compite por todo, la continuidad no es un lujo, es una necesidad. Y en el caso de Mendy, esa continuidad no termina de llegar nunca.

La buena noticia es el regreso de Courtois

En paralelo, el regreso de Thibaut Courtois al trabajo con el grupo, tras superar su lesión muscular, es la gran noticia en Valdebebas. El belga ha estado un mes fuera, se ha perdido ocho partidos y ya está de vuelta. Un ciclo relativamente habitual en el fútbol de élite. Lo de Mendy, en cambio, va por otro lado.

Mientras tanto, la enfermería sigue 'overbooking'. Jugadores como Dani Carvajal, Arda Güler, Kylian Mbappé, Éder Militão o Rodrygo Goes continúan con sus procesos de recuperación, en una temporada especialmente marcada por los problemas físicos.