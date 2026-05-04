Cucho Hernández, Demichelis, Vinicius, Míchel, Nico Williams... La lupa de ESTADIO Deportivo en la jornada 34 de LaLiga EA Sports

El regreso del gol del Cucho, Vinicius frenando el alirón del Barça, el efecto de Demichelis en Mallorca o el peligro del descenso en Girona, protagonistas de la jornada 34 en Primera.

Casi terminada la jornada 34 en LaLiga EA Sports, aún pendientes del partido de este lunes que cierra la jornada entre el Sevilla FC y la Real Sociedad, sacamos la lupa de ESTADIO Deportivo para analizar que es lo más destacado de este fin de semana en Primera división.

‘Cucho’ Hernández acaba con cuatro meses de sequía en LaLiga

Desde el pasado 4 de enero, cuando marcó uno de los goles del Betis en la derrota por 5-1 ante el Real Madrid, no había vuelto a ver portería ‘Cucho’ Hernández en LaLiga EA Sports, hasta este domingo, en el triunfo por 3-0 contra al Oviedo, con dos tantos suyos, tras un recorrido de quince jornadas, diez disputadas por él, sin marcar.

Nico Williams marca un doblete en LaLiga 31 partidos después

El menor de los hermanos Williams culminó la remontada del Athletic Club ante el Alavés (2-4), con un doblete que no hacía en LaLiga EA Sports desde el 23 de febrero de 2025, cuando marcó dos goles en el triunfo por 7-1 sobre el Valladolid.

La reacción de Demichelis en Mallorca

El conjunto balear, vencedor por 0-1 en Montilivi ante al Girona, tan solo ha perdido dos partidos desde que el argentino Martín Demichelis llegó al banquillo, con cuatro victorias y dos empates en ocho jornadas en busca de la salvación en LaLiga EA Sports.

La caída del Girona en la recta final

El equipo de Míchel todavía no está salvado. La tercera derrota consecutiva aumenta su nerviosismo por estar en la zona baja, tras perder antes con el Real Betis (2-3), el Valencia (2-1) y este viernes con el Mallorca (0-1). Ha ganado solo dos de sus últimos diez partidos en LaLiga.

Décimo triunfo consecutivo del Barcelona

El FC Barcelona venció 1-2 a Osasuna en El Sadar, manteniendo sus once puntos de ventaja como líder de la clasificación de LaLiga EA Sports, con doce por jugarse, y encadenó su décimo triunfo en esta competición, en la que sólo ha cedido seis de los últimos 72 puntos por los que ha competido.

Vinicius retrasa el alirón culé

El brasileño del Real Madrid marcó los dos goles del conjunto blanco en la victoria ante el Espanyol para aplazar el alirón del Barcelona. Vinicius ha visto portería en cuatro ocasiones en las últimas tres jornadas, después de marcar gol también en el 1-1 ante el Real Betis y en el 2-1 contra el Deportivo Alavés.