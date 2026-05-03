La polémica designación de Martínez Munuera para la final contra la Real Sociedad

Joaquín Caparrós se fundió en un abrazo con el colegiado de Benidorm tras el Sevilla-Las Palmas de la 24/25, a la postre decisivo para amarrar (por un solo punto) la permanencia en Primera, tras un triunfo nervionense por 1-0 y la anulación de un tanto al visitante McBurnie

El Sevilla FC, aunque sea de puertas para adentro, seguramente celebre la designación este domingo por parte del CTA del árbitro adscrito al colegio valenciano Juan Martínez Munuera para su final de este lunes 4 de mayo a partir de las 21:00 horas ante la Real Sociedad. No en vano, la última vez que perdió en casa con el de Benidorm a los mandos fue el 22 de septiembre de 2019 (0-1 contra el Real Madrid), venciendo siete veces y empatando una en las ocho ocasiones posteriores. En realidad, aunque los nervionenses vienen de caer con este juez en el Camp Nou (5-2), ese guarismo rompía una racha de catorce citas sumando puntos (11V 4E 1D en 15 encuentros).

La actuación contra Las Palmas en la 24/25 y el abrazo con Caparrós

Fue Martínez Munuera el colegiado encargado de dirigir el trascendental Sevilla FC-UD Las Palmas de la jornada 36ª del curso pasado, cuando el 1-0 final (con cabezazo letal de Álvaro García Pascual) dio virtualmente la permanencia a los blanquirrojos en Primera división, certificada luego con otros marcadores y con tan sólo un punto de colchón sobre el descenso. Ese día, el alicantino anuló un tanto a Oli McBurnie en el minuto 77 que suponía el empate por una supuesta falta previa de Marc Cardona a Örjan Nyland muy protestada en tierras canarias, donde, incluso, se barajó denunciar la presunta alineación indebida de Loïc Badé, sustituido unos días antes por conmoción cerebral en Vigo y que no realizó el reposo recomendado. El abrazo al final entre Joaquín Caparrós y el trencilla generó ríos de tinta y horas de radio.

Llovía sobre mojado en Las Palmas: otro 1-0 tres años antes con Martínez Munuera y mucha polémica

Con bastante menor trascendencia, eso sí, en Las Palmas de Gran Canaria ya estaban escamados con la designación hace un año de Martínez Munuera, pues, en la quinta jornada de la 23/24, cayeron también 1-0 en su visita al Sevilla FC merced al tanto de Dodi Lukébakio. Ya entonces, el arbitraje de Martínez Munuera dejó hasta tres acciones controvertidas: una posible agresión sin balón de Rafa Mir a Mika Mármol, un penalti de Adrià Pedrosa a Kirian Rodríguez que terminó en amarilla al visitante por tirarse en el área y otra caída en apariencia punible de Sory Kaba ante Sergio Ramos.

El del penalti de espaldas de Diego Llorente en el penúltimo derbi en Nervión

Aparte de un Real Sociedad 0-4 Sevilla FC pitado por Martínez Munuera allá por enero de 2017, el buen recuerdo de este colegiado en Nervión coincide con el malo en la otra orilla del Guadalquivir, pues fue el encargado de dirigir el derbi hispalense en el Ramón Sánchez-Pizjuán de la 24/25, que vencieron los anfitriones por 1-0 al transformar Dodi Lukébakio un polémico penalti de Diego Llorente, al que el balón le dio en el brazo cuando estaba de espaldas a la jugada y con ambos miembros a una distancia corta de su tronco, en una posición más o menos natural cuando se salta.