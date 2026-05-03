Lista de 26 con Nico Guillén, dos que fuerzan y solamente tres ausencias ante la Real

Luis García Plaza, que vuelve a citar a todos los disponibles tras llevarse a Pamplona hasta a los descartados, incluidos los renqueantes pero aptos Suazo y Azpilicueta, no podrá contar con el sancionado por acumulación Sow ni con los lesionados Manu Bueno y Marcao

Con todo el sevillismo arropando 'in situ' o desde la distancia a los suyos, el equipo de un Luis García Plaza que está seguro de que los suyos 'se comerán' el cesped este lunes afronta la final ante la Real Sociedad con los 25 jugadores disponibles de la primera plantilla y el refuerzo desde la cantera de Nico Guillén para compensar las ausencias obligadas del lesionado Manu Bueno y el sancionado Djibril Sow, que se unen a un Marcao Teixeira que se operó en febrero del hueso escafoides de uno de sus pies y, por temas también burocráticos, se despide ya hasta la próxima pretemporada en el mejor de los casos.

Están incluidos entre los 26 llamados a filas dos zagueros renqueantes que, en el caso de César Azpilicueta, "sólo está para unos pocos minutos", según el técnico madrileño, aunque en condiciones de forzar si fuese perentorio. Algo más podría jugar Gabriel Suazo, que se volvió de Pamplona con el brazo derecho en cabestrillo por una luxación en el hombro que le obliga a entrenarse con un refuerzo en la zona y con evidente riesgo de agravar la dolencia, pero que tampoco quiere quitarse del cartel ni mucho menos. Están apercibidos y, por ende, no estarían ante el RCD Espanyol si ven amarilla el propio central navarro, Juanlu Sánchez e Isaac Romero.

El transcurso de la jornada 34ª de LaLiga, que empezó regular para los intereses del Sevilla FC con el triunfo del RCD Mallorca en su visita del viernes al Girona FC en Montilivi, ha ido favoreciendo a los blanquirrojos, que se aseguraron primero no caer en ningún caso a la penúltima plaza tras el Villarreal CF 5-1 Levante UD y, luego, pasaron a depender de sí mismos para salir del pozo tras la caída del Deportivo Alavés en casa ante el Athletic Club (2-4). Además, el Elche CF ha perdido este domingo en Vigo ante el RC Celta, por lo que ganar a la Real Sociedad supone situarse decimoséptimos, a una unidad de gironís, baleares y franjiverdes, dos (como poco) del Valencia CF.

La citación de 26 jugadores para el Sevilla - Real Sociedad en la que faltan tres descartes

Los 26 jugadores llamados a filas por Luis García Plaza, que deberá hacer tres descartes antes del encuentro al no permitirse más de 23 en el acta, es la conformada por: los guardametas Odysseas Vlachodimos, Örjan Nyland y Alberto Flores; los defensas José Ángel Carmona, César Azpilicueta, Juanlu Sánchez, Kike Salas, Nemanja Gudelj, Tanguy Nianzou, Fábio Cardoso, Federico Gattoni, Andrés Castrín, Joaquín Martínez 'Oso' y Gabriel Suazo; los centrocampistas Joan Jordán, Lucien Agoumé, Batista Mendy, Nico Guillén, 'Peque' Fernández, Adnan Januzaj, Rubén Vargas y Chidera Ejuke; así como los delanteros Alexis Sánchez, Neal Maupay, Isaac Romero y Akor Adams.