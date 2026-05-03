Matarazzo, la ausencia de Guedes y el plan de la Real Sociedad ante el Sevilla: "Esperamos un partido muy caliente"

El técnico del club donostiarra espera este lunes a un conjunto nervionense "con muchísima energía", pero cree que si su equipo es capaz de aguantar "las primeras oleadas", podrá llevarse los tres puntos del Sánchez-Pizjuán para seguir apurando sus opciones de ser quintos en LaLiga y jugar la Champions

Con el billete para la Europa League ya en el bolsillo, después de haber levantado la Copa del Rey en La Cartuja, la Real Sociedad afronta esta recta final de temporada con relativa tranquilidad. Sus opciones de saltar el quinto puesto y poder aumentar el premio con un pasaporte para la Champions, en realidad, son escasas, pues está a 7 puntos del Real Betis. Por ello, más allá de la diferencia económica por quedar unos puestos más arriba o abajo, el cuadro donostiarra se juega poco en realidad este lunes, cuando visitará en el Sánchez-Pizjuán, a las 21:00 horas, a un Sevilla FC con la soga al cuello.

El último tren para pelear por el quinto puesto en LaLiga

Pese a ello, su entrenador, Pellegrino Matarazzo, no arroja la toalla y cree que por Nervión puede pasar el último tres que les permita pelea por esa codicada quinta plaza. "Puede que sea así. "Si no ganamos mañana puede se nos pone muy difícil. Tenemos que centrarnos en trabajar para ver qué podemos hacer de aquí a final de temporada", señaló en la rueda de prensa previa a un choque en el que la afición nervionense quiere convertir su estadio en una caldera.

El ambiente que les espera en el Sánchez-Pizjuán

Pese a ello, el ambiente no preocupa al norteamericano, que se centra en la respuesta que puedan dar sus jugadores en una cita con grandes dosis de tensión en el bando local. "Esperamos un partido muy caliente, con la afición del Sevilla muy encendida para tratar de animar al equipo en este momento tan complicado para ellos. Lo importante para nosotros es que estemos tranquilos, concentrados en nuestro partido y que no caigamos en cualquier provocación que podamos tener. Nuestro equipo es muy maduro. Mira cómo nos hemos comportado en las últimas semanas, meses. Es una buena prueba para saber que sabemos estar en situaciones así. Ellos van a salir con muchísima energía. Con ganas y espíritu de lucha. Si somos capaces de estar concentrados y frenar las primeras oleadas, podremos darle la vuelta a la situación y llevarnos la victoria", advirtió.

Nada de relajación en la Real Sociedad

La Copa del Rey ha llevado al cuadro txuri urdin a despistarse en las últimas jornadas de LaLiga, enlazando tres encuentros sin vencer en los que ha firmado dos empates a tres, ante Alavés y Rayo Vallecano, y una derrota por la mínima en casa frente al Getafe. Pero su entrenador ve a su equipo metido para dar la talla en estos cinco último choques. "Estamos concentrados. Cuanto más tiempo pasa, más te das cuenta de lo que ha pasado y de lo importante que ha sido para el territorio y para el club. Pero veo al equipo muy concentrado. Han sido días de mucha ilusión en los que no hemos estado a nuestro mejor nivel, pero estamos 'focus'. Tenemos un buen grupo de jóvenes, que quiere mejorar cada día y es lo que tenemos que hacer", apuntó.

El estado físico de Guedes y la lista para medirse al Sevilla FC

En el plano deportivo, además, Matarazzo confirmó la ausencia de Gonçalo Guedes en su convocatoria de 22 futbolistas. El extremo portugués regresó al trabajo el pasado sábado tras perderse los dos últimos partidos por unas molestias, pero seguirá siendo baja junto a los lesionados Zubeldia, Karrikaburu, Rupérez y Odriozola. "No estará mañana. Tiene molestias en el tobillo y esperaremos un poquito más a que recupere. Vamos a intentar que esté para el siguiente partido contra el Betis", desveló, deteniéndose también en el estadio de Zubeldia, en la enfermería desde el pasado mes de marzo.

"La idea es que Igor vuelva a trabajar la semana que viene. No sabemos si estará para estar en el banquillo ante el Betis o si tendrá que esperar una semana, pero estará con nosotros para el último tramo de la competición. Y lo mismo digo con Rupérez", avanzó.

Así, la lista completa de la Real Sociedad para enfrentarse mañana lunes al Sevilla está compuesta por los porteros Álex Remiro, Unai Marrero y Aitor Fraga; los defensas Aramburu, Ahien Muñoz, Aritz Elustondo, Caletar-Car, Sergio Gómez y Jon Martín; los centrocampistas Gorrotxategui, Turrientes, Yangel Herrera, Pablo Marín, Carlos Soler, Zakharyan, Brais Méndez y Sucic; y los atacantes Barrenetxea, Kubo, Oyarzabal, Wesley y Óskarsson.

La posible delantera txuri urdi en Nervión

Con respecto al posible once, por otro lado, Matarazzo no quiso confirmar si apostará en ataque por una doble punta formada por Oyarzabal y Ósckarsson. "Me gusta esta dupla. El equipo tiene mucha profundidad y mucha calidad. Pero eso no quiere decir vayan a jugar juntos. Habrá que ver qué jugadores están con hambre, con ganas", sentenció.