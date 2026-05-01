Sigue sin haber buenas noticias con Guedes

La Real Sociedad se ha vuelto a entrenar en Zubieta para preparar de la mejor forma posible el partido contra el Sevilla FC que se disputa este próximo lunes y en el que apunta a no estar el extremo portugués que continúa sin ejercitarse con el resto de sus compañeros por culpa de unas molestias en el tobillo

La Real Sociedad se ha ejercitado en la mañana de este lunes en Zubieta con la vista puesta en el partido de LaLiga que disputa este lunes contra el Sevilla FC, correspondiente a la jornada 34 de Primera división. El equipo que entrena Pellegrino Matarazzo ha gozado de una semana atípica después de que el entrenador de Estados Unidos les haya dado tres días de descanso para recargar energías. Un periodo que no parece que vaya a servir para que Gonçalo Guedes esté disponible para dicho encuentro liguero en el que tiene muy difícil participar aunque el luso aún no está descartado de manera definitiva.

La Real Sociedad, sin novedades en los entrenamientos

La Real Sociedad volvió este pasado a los entrenamientos y este viernes se ha vuelto a ejercitar sin ninguna novedad de cómo se fue de descanso tras el partido contra el Rayo Vallecano. El club vasco estaba muy pendiente de los estados físicos de algunos jugadores, pero sobre todo del de Gonçalo Guedes que arrastra problemas en el tobillo desde la final de la Copa del Rey.

El portugués no jugó ni contra el Getafe CF ni frente al Rayo Vallecano durante la pasada semana y apunta de nuevo a ser baja contra el Sevilla FC porque sique dolorido de su tobillo. La Real Sociedad no va a forzar lo más mínimo a su extremo debido a que la posibilidad de acabar en la quinta posición de LaLiga está muy complicado y, por tanto, el club vasco y su entrenador Pellegrino Matarazzo le dan prioridad a la salud de sus futbolistas.

De todo modos, aún quedan dos sesiones por delante antes de que la Real Sociedad viaje a Sevilla. En ellas se verá si Gonçalo Guedes está para jugar o no. No está descartado, pero lo tiene difícil el portugués.

Karrikaburu y Zubeldia también siguen al margen

La ausencia de Gonçalo Guedes no ha sido la única nota destacada en en el entrenamiento de la Real Sociedad de este viernes en donde tampoco han estado presente con el resto de sus compañeros Igor Zubeldia y Jon Karrikaburu.

El central continúa convaleciente de una lesión muscular que le lleva manteniendo alejado de los terrenos de juego durante las últimas semanas y el delantero también está tocado en el tobillo como Guedes. El tiempo se les agota a los dos para estar frente al Sevilla FC, pero al igual que con el portugués, la Real Sociedad no va a correr ningún riesgo.

Al margen de estos tres lesionados, las otras dos ausencias en la sesión de trabajo de este viernes del equipo que entrena Pellegrino Matarazzo han sido los lesionados de larga duración: Álvaro Odriozola e Iñaki Rupérez. Estos dos jugadores siguen sus respectivos procesos de recuperación y ya se les espera la siguiente temporada.