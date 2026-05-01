Las decisiones con Caleta-Car y Jon Pacheco condicionan el mercado de fichajes de la Real Sociedad

La dirección deportiva liderada por Erik Bretos tiene que hacer una plantilla amplia de cara a la próxima temporada. A priori, sólo hay, de momento, dos centrales que tengan sitio fijo en el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo. Dependiendo de lo que pase con el croata y con el canterano tendrá que hacer más o menos incorporaciones

La Real Sociedad tiene por delante unos meses en los que va a tener que tomar decisiones importantes de cara a la próxima temporada, siendo la posición de central una en la que la dirección deportiva que entrena Erik Bretos va a centrar sus esfuerzos para acertar al máximo posible. El equipo que entrena Pellegrino Matarazzo tiene que mejorar mucho en defensa, es uno de los equipos más goleados en esta temporada, y reforzar el centro de la zaga es vital. Lo que ocurre es que llegarán más o menos incorporaciones dependiendo de lo que pase con Caleta-Car y Jon Pacheco.

Caleta-Car y Jon Pacheco: la decisión en manos de la Real Sociedad

Duje Caleta-Car es el primer nombre sobre el que va a tener que decidir próximamente la Real Sociedad. El croata está cedido, desde el Olympique de Lyon por esta temporada, pero el club vasco tiene una opción de compra que está fijada entre los 3 y 4 millones de euros. El central ha alternado partidos muy malos, al comienzo de campaña sobre todo, con actuaciones muy buenas, siendo vital para ganar la Copa del Rey. De 29 años, la opción sobre la mesa de fichar de manera definitiva a Duje Caleta-Car está sobre la mesa. El balcánico ya dijo en su día que estaba abierto a quedarse.

Por otro lado, la Real Sociedad también tiene que decidir qué va a pasar con Jon Pacheco. El canterano está cedido en el Deportivo Alavés en esta temporada en donde se ha consolidado como un central válido para Primera división ahora que cumple 25 años. Bien es cierto que con Quique Sánchez Flores al frente del banquillo vitoriano, el de Elizondo ha perdido protagonismo. Pacheco va a volver a la Real Sociedad y será Pellegrino Matarazzo quien diga si es válido o no para jugar en la Real Sociedad de la siguiente temporada.

Dependiendo de estas dos decisiones, la Real Sociedad irá al mercado de fichajes con mayor o menor fuerza en busca de centrales. Todo apunta a que la dirección deportiva que lidera Erik Bretos va a intentar incorporar a un defensa central de gran nivel para darle un salto de nivel a una demarcación que ha formado parte de una zaga que en su conjunto esta temporada ha recibido en LaLiga 52 goles. En caso de que no sigan ninguno de los dos, la Real Sociedad necesitará fichar a dos centrales más.

También está el caso de Aritz Elustondo, pero es cierto que el capitán ha contado poco para Pellegrino Matarazzo y cuenta con muchas opciones de salir del equipo durante el próximo mercado de verano. Más si se tiene en cuenta que acaba contrato y no hay movimientos para su renovación de momento.

Jon Martín y Zubeldia, dos fijos en el equipo de la siguiente campaña

La Real Sociedad tiene claro que en la posición de central en el equipo de la temporada que vienen van a estar tanto Jon Martín como Igor Zubeldia.

Los dos centrales son pilares maestros de cara a la siguiente campaña y la Real Sociedad va a construir su defensa a partir de ellos. Zubeldia lleva temporadas siendo uno de los líderes del equipo y sobre Jon Martín la Real Sociedad hace oídos sordos a todas las informaciones que lo vinculan con grandes de Europa. El club vasco se remite a su cláusula de rescisión y no lo va a dejar salir.