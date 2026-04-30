Elustondo se moja sobre el futuro de Remiro, Jon Martín y Oyarzabal

El capitán de la Real Sociedad ha dado su opinión acerca de la continuidad de algunos compañeros en el equipo vasco. El defensa cree que a pesar del interés del FC Barcelona en sus compañeros todos y cada uno de ellos se acabarán quedando porque están muy identificados con el proyecto deportivo

Aritz Elustondo, futbolista de la Real Sociedad, puede estar viviendo sus últimos momentos en el club vasco. El defensa acaba contrato al final de esta temporada y todo apunta a que se acabará marchando debido a que no está teniendo demasiada importancia en el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo. El capitán está pendiente de resolver su futuro y, por ahora, no da pistas algo que sí ha hecho con sus compañeros Álex Remiro, Jon Martín y Mikel Oyarzabal de los que dice que se quedarán en la Real Sociedad.

Remiro, Jon Martín y Oyarzabal son algunos de los futbolistas que atraen la atención de los grandes equipos de Europa. Jon Martín y Oyarzabal son intocables para la Real Sociedad, mientras que la continuidad de Remiro está en el aire debido a que le resta un año de contrato y cuenta con el interés del FC Barcelona y de equipos de la Premier League.

Elustondo ha sido claro en declaraciones a SER Catalunya, afirmando que sus tres compañeros de equipo se van a quedar en la Real Sociedad a pesar de los rumores que hay sobre ellos. "Remiro acabará renovando y se retirará en la Real, Jon Martín será una leyenda del club y con Oyarzabal el Barça no tiene nada que hacer".

Elustondo habla del efecto Matarazzo y su posible salida

Aritz Elustondo también ha rememorado cómo tuvo que ejercer de capitán al comienzo de temporada cuando los resultados eran malos y la Real Sociedad estaba en una fuerte crisis de resultados. "En cada momento tienes que hacer que el barco no se hunda, pero siempre he intentado gestionarlo de la mejor manera, ayudando a los compañeros, sobre todo a los jóvenes, y he querido tener esos momentos de broma para mantener la alegría en el vestido".

El defensa de la Real Sociedad también ha valorado el impacto que ha tenido Pellegrino Matarazzo que ha revitalizado el equipo desde que llegó. "Estábamos en un momento complicado y no conseguíamos resultados, pero el cambio nos fue muy bien. Se vio que tenía una idea clara y me encanta cómo prepara los partidos. Es una idea atractiva y lo vimos desde el principio. Ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos, simplemente que el equipo no estaba cómodo y ahora se ve a otro equipo".

Por último, Elustondo ha hablado sobre sus lágrimas durante el acto de celebración de la Copa del Rey que ganó la Real Sociedad. El defensa se mostró muy sensible debido al título y a que su futuro en el club de su vida no está asegurado. "Me derrumbé. Me escondí a llorar porque se me hacía difícil delante de tanta gente y no me esperaba estas palabras".