El Arsenal vuelve a mirar a Zubieta y se fija en Barrenetxea

El subcampeón de la Champions League pone sus ojos en el extremo donostiarra después de que años atrás se hiciera con Mikel Merino y Zubimendi

Ander Barrenetxea es sin duda uno de los futbolistas más apetecibles de la Real Sociedad. Su rendimiento ha provocado que varios equipos estén atentos a su situación y se interesen por él. El último podría ser el Arsenal, un club que ya sabe lo que es fichar recientemente a canteranos del equipo donostiarra.

El Arsenal podría perder este verano al brasileño Martinelli y, según de The Sun, ahí es donde entraría Barrenetxea para reforzar las bandas del subcampeón de la Champions League. No significa que vaya a salir de la Rael Sociedad, porque entre otras cuestiones los vascos no quieren desprenderse fácilmente de una de sus estrellas.

Barrenetxea tiene una cláusula de rescisión de 75 millones de euros

Barrenetxea tiene contrato con la Real Sociedad hasta el verano de 2030. La cláusula de rescisión del extremo es de 75 millones de euros, punto de partida al que se remite el club vasco, una cantidad que el Arsenal no está dispuesto a pagar. Sin embargo el verano es largo y habrá que esperar para saber cómo evolucionan los acontecimientos.

El caso es que la cotización de Barrenetxea sigue siendo alta y son varios los equipos que tienen puestos sus ojos en el jugador. Pese a que una lesión le dejó fuera del Mundial -todo apuntaba a que iba a estar en la lista final de De la Fuente-, el jugador mantiene el cartel y suma pretendientes. Hace algunas semanas también trascendía que otro equipo de la Premier League, en este caso el Aston Villa de Unai Emery, también lo quería.

El Arsenal tiene experiencia con futbolistas de la Real Sociedad. En el verano de 2024 firmó a Mikel Merino a cambio de casi 35 millones de euros. El pasado verano era Martin Zubimendi el jugador realista que era firmado por los londinenses por 70 millones de euros. Ahora los de Mikel Arteta aparecen como interesados en Barrenetxea.

Barrenetxea, pieza fundamental en la Real Sociedad del presente y del futuro

El extremo ha sido pieza importante esta temporada con la Real Sociedad, con la que conquistó la Copa del Rey en La Cartuja de Sevilla. El donostiarra ha disputado un total de 34 partidos entre las distintas competiciones. En ellos ha marcado cuatro goles y ha ofrecido cinco asistencias para ser uno de los jugadores más determinantes del equipo.

La Real Sociedad de la temporada que viene tiene a Barrenetxea como uno de sus pilares. No tiene intención de venderlo inicialmente, salvo que llegue una oferta irrechazable que le haga cambiar de planes. El futbolista sufrió en las últimas jornadas una lesión, concretamente en el aductor largo de la pierna derecha, que le dejó fuera de concurso y sin poder disputar el Mundial.

De haber estado en la cita de Estados Unidos, México y Canadá incluso el valor de Barrenetxea podría haber aumentado en el mercado. Según el portal especializado Transfermarkt, en estos momentos es de 18 millones de euros. Sin embargo, la Real Sociedad se siente blindada con el jugador que tiene una cláusula de 75 millones de euros y a ella se remite.