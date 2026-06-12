Kolasinac, uno de los candidatos para reforzar la defensa de la Real Sociedad

El jugador, que entra en su último año de contrato con la Atalanta, se encuentra disputando el Mundial con la selección de Bosnia

La Real Sociedad tiene entre sus prioridades en este mercado de verano la contratación de refuerzos para su defensa. Uno o incluso dos futbolistas podrían llegar para el equipo donostiarra que quiere mejorar sus números defensivos. Uno de los nombres vinculados a los realistas entre las opciones es el de Sead Kolasinac, quien pertenece a la Atalanta y se encuentra disputando estos días el Mundial con la selección de Bosnia.

Tanto es así que, según Noticias de Gipuzkoa, la Real Sociedad ya ha entablado contactos con Sead Kolasinac para saber su situación de cara a intentar abordar su incorporación. También el futbolista se ha estado informando con jugadores con los que ha coincidido para saber de detalles de cómo es la entidad donostiarra.

Kolasinac entra en su último año de contrato con la Real Sociedad

Kolasinac tiene un año de contrato aún con la Atalanta sin que haya renovado con los italianos. Algo que podría facilitar una posible salida y que acabara recalando en la Real Sociedad. Se trata de la última oportunidad que tiene su actual equipo para ingresar algo de dinero por un jugador que de lo contrario se iría libre la próxima campaña.

Se da la circunstancia de que Kolasinac se encuentra disputando estos días el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. De hecho el defensor fue titular este mismo viernes en el partido que la selección de Bosnia ha disputado contra Canadá en la primera jornada del grupo B de la competición. Incluso dejó algún detalle llamativo al salvar un gol que parecía cantado para Canadá. Todo jugando en esta ocasión desde el lateral izquierdo. Kolasinac tuvo que salir en el tramo final del partido con molestias físicas.

Un año complicado para Kolasinac por una lesión, pero se recuperó y juega el Mundial con Bosnia

La temporada no fue fácil para Kolasinac, ya que arrancó con una grave lesión por una rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda sufrida la temporada anterior. Con todo el bosnio se rehizo y ha participado esta campaña en 28 partidos con la Atalanta entre las distintas competiciones durante el curso. Ahora, además, juega el Mundial.

No es el único nombre que se apunta para reforzar la defensa de la Real Sociedad la próxima temporada. Nino, central brasileño del Zenit, o Diogo Leite, quien recientemente ha terminado su contrato con el Union Berlin. El caso es que la defensa es una demarcación subrayada con fuerza en la dirección deportiva vasca.

En el caso de Diogo Leite la competencia que se encontraría la Real Sociedad es alta. Everton, Eintracht Frankfurt y Besiktas son algunos de los equipos que pretenden a este defensor de 27 años que aparece entre los deseos donostiarras.

El caso es que la Real Sociedad quiere incidir en el capítulo defensivo. Fueron 61 los goles totales que recibió en las 38 jornadas ligueras, números impropios de un equipo que quiere estar en posiciones europeas. Fue junto con el Levante, con los mismos tantos recibidos, el equipo más goleado de Primera División.