Semana a tope tras batir a los 'Wolves': Aston Villa y Toulouse, siguientes pruebas

La Real Sociedad afronta un exigente 'stage' de pretemporada después de estrenarse con victoria en Inglaterra; el conjunto de Matarazzo remontó al Wolverhampton (1-2) para sumar su primer triunfo veraniego y ahora visitará al equipo de Unai Emery antes de cerrar la semana en el sur de Francia mientras espera la incorporación de sus internacionales y la llegada de refuerzos

La expedición 'txuri urdin' ha dado un importante paso adelante en su preparación para la temporada 2026/227 con un convincente triunfo en territorio inglés, el primero del verano. Tras empatar en su estreno frente al Racing de Santander (1-1) en Zubieta, la Real consiguió imponerse al Wolverhampton gracias a una gran reacción y a los goles de Orri Óskarsson y del joven Álex Lebarbier.

La victoria cobra todavía más valor si se tiene en cuenta que Pellegrino Matarazzo sigue sin poder contar con varios de sus futbolistas más importantes. Mikel Oyarzabal, Gonçalo Guedes, Luka Sucic y Take Kubo continúan incorporándose paulatinamente tras su participación en el Mundial, mientras que la dirección deportiva tampoco ha cerrado todavía ningún fichaje para reforzar la plantilla.

Remontada de carácter para lograr la primera victoria del verano

La Real comenzó el encuentro dejando buenas sensaciones, aunque fue el Wolverhampton quien golpeó primero. Antes, Unai Marrero ya había evitado el tanto inglés con una espectacular intervención ante Mateus Mane, el futbolista más peligroso de los locales durante buena parte del choque. Sin embargo, el guardameta donostiarra nada pudo hacer poco después cuando Rodrigo Gomes aprovechó un error de Ibai Aguirre en la salida de balón para adelantar al conjunto inglés.

Lejos de venirse abajo, el equipo de Matarazzo reaccionó con personalidad. Tras superar unos minutos de incertidumbre, comenzó a dominar de nuevo el encuentro y encontró el empate gracias a un potente disparo desde la frontal de Orri Óskarsson, que volvió a demostrar su excelente momento de forma anotando por segundo amistoso consecutivo.

Después del descanso, el técnico revolucionó el equipo cambiando a los diez jugadores de campo y la Real ganó todavía más control del partido. Turrientes rozó el gol de falta directa y, cuando el encuentro parecía encaminado hacia el empate, apareció Álex Lebarbier para firmar el definitivo 1-2 con un magnífico zurdazo desde la frontal del área.

El tramo final dejó incluso la sensación de que el conjunto donostiarra pudo ampliar la ventaja gracias a las ocasiones de Beitia y Aihen Muñoz.

El Aston Villa de Unai Emery, la gran prueba de la gira

La siguiente cita será, probablemente, la más exigente de toda la pretemporada hasta la fecha. Este martes, la Real Sociedad visitará al Aston Villa en Birmingham para enfrentarse a uno de los equipos más potentes de la Premier League. El conjunto inglés, dirigido por Unai Emery, finalizó la pasada temporada conquistando la Europa League y terminó en la cuarta posición del campeonato inglés, volverá a disputar la Liga de Campeones, por lo que supondrá una prueba de enorme nivel para medir el crecimiento del equipo de Matarazzo.

Además, el encuentro tendrá un componente muy especial por los numerosos vínculos existentes entre ambos clubes. Emery se enfrentará al equipo de su tierra y, en la dirección deportiva del Aston Villa, figura también Roberto Olabe, quien hasta el pasado curso desempeñó esa misma responsabilidad en la entidad 'txuri urdin'.

Después de las buenas sensaciones mostradas frente al Wolverhampton, la Real intentará prolongar su condición de invicta esta pretemporada y seguir acumulando confianza antes del inicio oficial de la campaña.

Un precedente histórico ante el Aston Villa

El duelo frente al Aston Villa servirá para recuperar un curioso capítulo de la historia de la Real Sociedad. Han pasado 36 años desde que ambos clubes se enfrentaron en el prestigioso Torneo Internacional Makita de 1990. Aquella competición, disputada en el antiguo Wembley, reunía a algunos de los mejores equipos europeos del momento y la Real acudió como uno de los invitados del torneo.

Tras caer en semifinales frente a la Sampdoria en la tanda de penaltis, el conjunto donostiarra se cruzó precisamente con el Aston Villa en el partido por el tercer puesto. La victoria cayó del lado 'txuri urdin' gracias a un solitario gol de penalti transformado por Juan Antonio Larrañaga en el minuto 73, un triunfo que permitió a la Real cerrar el torneo en el podio.

Más de tres décadas después, ambos equipos volverán a verse las caras, aunque ahora en un contexto muy diferente y con dos proyectos que aspiran a consolidarse entre los mejores del continente.

El viernes espera el Toulouse con más mundialistas

La gira inglesa no terminará con el compromiso frente al equipo de Emery. La hoja de ruta diseñada por el cuerpo técnico contempla un segundo amistoso esta misma semana, ya que el viernes la Real viajará hasta el sur de Francia para enfrentarse al Toulouse.

Todo apunta a que ese encuentro permitirá ver por primera vez con más protagonismo a Luka Sucic y Take Kubo. Ambos futbolistas ya se encuentran desplazados junto al resto de la expedición, aunque todavía necesitan acumular sesiones de entrenamiento después de disfrutar de unas vacaciones más cortas tras el Mundial. Su incorporación progresiva permitirá a Pellegrino Matarazzo ir perfilando la plantilla que espera utilizar durante el inicio de LaLiga.