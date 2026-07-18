La Real Sociedad no puede con el Racing en la tarde del reestreno de Sergio Canales

Óskarsson adelantó al conjunto txuri-urdin en la primera mitad y Gabi Jiménez igualó el choque en el tramo final en un amistoso marcado por el regreso del exbético y exrealista al conjunto cántabro 16 años después

Sergio Canales volvió a vestirse la elástica del Racing en un amistoso en Zubieta.Racing de Santander

La Real Sociedad y el Racing de Santander firmaron tablas (1-1) en el primer amistoso de pretemporada para los donostiarras en las instalaciones de Zubieta. El conjunto de Pellegrino Matarazzo llevó la iniciativa durante buena parte del encuentro y se adelantó gracias a un tanto de Orri Óskarsson, pero el recién ascendido a Primera División reaccionó tras el descanso y encontró el premio a su insistencia con un gran gol de Gabi Jiménez a falta de diez minutos para el final.

Aparte del marcador, la gran imagen de la tarde fue el reestreno de Sergio Canales con la camiseta racinguista, 16 años después de su primera etapa en El Sardinero.

Óskarsson mantiene el idilio con el gol

La Real afrontó su primer ensayo del verano con un equipo de circunstancias. Sin los internacionales y con una importante presencia de jugadores del Sanse, Matarazzo apostó de inicio por futbolistas consolidados como Aramburu, Zubeldia, Turrientes o Barrenetxea, acompañados por jóvenes como Beitia, Lebarbier y Marchal.

El primer aviso del partido lo dio el cuadro santanderino. Apenas había transcurrido un minuto cuando Villalibre rozó el gol con un potente cabezazo que se marchó muy cerca del poste de la portería defendida por Marrero. Poco después, Diego Díaz también lo intentó por arriba, confirmando el buen arranque del conjunto dirigido por José Alberto.

La respuesta txuri-urdin fue contundente. Tras corregir algunas imprecisiones en la salida de balón, Barrenetxea aceleró una transición ofensiva, Marchal leyó a la perfección el desmarque de su compañero y asistió a Óskarsson, que solo tuvo que empujar el balón al fondo de la red para establecer el 1-0. El delantero islandés prolongó así las buenas sensaciones con las que terminó la pasada temporada y volvió a demostrar su facilidad para aparecer en el área rival.

Con ventaja en el marcador, la Real fue creciendo. Lebarbier probó fortuna desde la frontal con un disparo que se marchó alto y, poco antes del descanso, Turrientes dejó nuevamente a Óskarsson en una buena posición, aunque la defensa racinguista evitó el segundo tanto.

El Racing crece tras el descanso

Como suele ocurrir en los primeros amistosos de pretemporada, ambos entrenadores modificaron casi por completo sus equipos tras el paso por vestuarios. La Real dio entrada, entre otros, a Remiro, Aihen Muñoz, Yangel Herrera, Jon Martín, Soler, Goti o Carrera, mientras que José Alberto también renovó prácticamente todo su once. Los cambios sentaron mejor al Racing, que ganó presencia ofensiva y comenzó a inquietar con frecuencia la portería de Álex Remiro.

La primera gran ocasión llevó la firma de Sergio Canales. El centrocampista cántabro, protagonista absoluto de la tarde, estuvo muy cerca de marcar en su regreso con un remate dentro del área que se marchó desviado por muy poco. Posteriormente, Yeray y Arana también dispusieron de ocasiones claras para igualar el encuentro, aunque el guardameta internacional español respondió con seguridad bajo palos.

La Real tuvo oportunidades para sentenciar. Carrera protagonizó una buena acción ofensiva que terminó con un remate demasiado alto de Carlos Soler cuando prácticamente cantaba el gol. Más tarde, Rupérez lo intentó desde la frontal, aunque su disparo resultó demasiado centrado para sorprender a Eriksson.

Gabi Jiménez firma el empate

Cuando el partido parecía encaminado hacia el triunfo donostiarra, apareció Gabi Jiménez para poner justicia al marcador. Fue en el minuto 81. El joven futbolista del Racing recogió un balón en la frontal y conectó un potente disparo cruzado desde fuera del área que superó a Remiro e igualó el encuentro. La acción llegó envuelta en cierta polémica, ya que varios jugadores de la Real reclamaban que el Racing detuviera el juego al encontrarse Rupérez tendido sobre el césped.

Lejos de conformarse con el empate, el conjunto cántabro incluso pudo completar la remontada. Pau obligó a Remiro a firmar una gran intervención y, poco después, Arana estrelló un balón en el larguero que rozó el 1-2. En la última acción de peligro, Carrera buscó la victoria para la Real con un remate que se perdió por encima del travesaño.

El empate supone un buen punto de partida para un Racing que plantó cara a un rival teóricamente superior y confirmó que llega con ambición a su regreso a Primera División. La Real, por su parte, completó un primer ensayo útil para repartir minutos, probar a varios canteranos y empezar a acumular ritmo en un verano que no ha hecho más que comenzar.

Canales volvió a casa 16 años después

Si hubo un nombre propio por encima del resto fue el de Sergio Canales. El centrocampista volvió a defender la camiseta del Racing de Santander 16 años después de abandonar el club rumbo al Real Madrid, un regreso muy esperado por la afición racinguista y que dejó detalles prometedores.

José Alberto le dio minutos en la segunda mitad y el cántabro dejó destellos de la calidad que le ha acompañado durante toda su carrera. Rozó el gol con un remate que pasó a escasos centímetros del poste y participó activamente en el crecimiento ofensivo de su equipo durante el tramo final.

Ficha técnica

Real Sociedad: Marrero; Aramburu, Zubeldia, Beitia, Javi López; Turrientes, Lebarbier, Zakharyan; Marchal, Barrenetxea y Oskarsson. Jugaron también Remiro, Aihen Muñoz, Yangel Herrera, Soler, Goti, Jon Martín, Rupérez, Carrera, Agirre, Kita y Astiazaran.

Racing de Santander: Laro; Héctor Mejía, Facu, Carlos Sánchez, Mantilla; Maguette, Sergio Martínez, Castellanos; Suleiman, Diego Díaz y Villalibre. Jugaron también Eriksson, Hugo, Manu, Álvaro, Gabi Jiménez, Iñigo, Sergio Canales, Vicente, Andrés, Yeray y Arana.

Árbitro: Gaizka Altuna. Amonestó a Mantilla.

Goles: 1-0, min. 10: Oskarsson. 1-1, min. 81: Gabi Jiménez.

Incidencias: Encuentro disputado en las instalaciones de entrenamiento de la Real Sociedad en Zubieta ante 1.411 espectadores.