El Alavés pesca en la Real Sociedad y se lleva a una de sus promesas hasta 2031

El conjunto babazorro completa el fichaje de Mikel Rodríguez, uno de los grandes talentos de la Real Sociedad B, que compite en la Segunda división española, y del que el club se guarda la opción de recompra por si tiene una explosión en La Liga

El Alavés vuelve a moverse en el mercado de fichajes y completa su segundo refuerzo, procedente de la Real Sociedad. El club babazorro ha realizado más operaciones en lo que va de mercado, recuperando jugadores como Moussa Diarra, Hugo Novoa o Adrián Pica, que regresan de cesión, pero ahora incorporan un nuevo nombre a sus filas, el de Mikel Rodríguez.

El Alavés ficha a un centrocampista de 24 años que ya ha destacado en la Real Sociedad B, compitiendo en la Segunda división del fútbol español y siendo un jugador clave en el equipo de Jon Ansotegi, moviendo el balón en el medio del campo y ayudando en ataque. Ahora, da el salto a la Primera división y se une al Alavés por cinco temporadas.

El Alavés ficha a Mikel Rodríguez, jugador clave de la Real Sociedad B

El equipo guipuzcoano ha confirmado el fichaje de Mikel Rodríguez, procedente de la Real Sociedad. A pesar de que el jugador vasco no ha debutado con el primer equipo txuri-urdin, sí ha sido muy reconocido en La Liga Hypermotion. Ahora, se despide de la Real, club en el que se ha formado en la cantera de Zubieta y con el que ha comenzado su carrera en el fútbol profesional, y pone rumbo al Alavés para debutar en la Primera división española.

"Se trata de un futbolista con buen criterio en la circulación de balón, llegada al área rival y una gran implicación en las tareas defensivas, cualidades que le permiten aportar equilibrio y energía al equipo" destaca el Alavés sobre su nuevo traspaso, una de las grandes promesas de la cantera de la Real Sociedad.

Precio y condiciones del traspaso de Mikel Rodríguez al Alavés

Este fichaje se ha completado por unos dos millones de euros para hacerse con los servicios del jugador para las próximas cinco temporadas, hasta junio de 2031. Sus dos goles y dos asistencias en los 33 partidos del curso pasado, pero sobre todo su dinamismo y su versatilidad, han sido los motivos que han hecho al Alavés ir directos a incorporar a su equipo al jugador de la Real Sociedad B, esperando que tenga una explosión una vez debuta en Liga.

Por ello, la Real Sociedad, que también está convencida de que Mikel Rodríguez puede dar un salto de calidad, se guarda la opción de recompra por unos cuatro millones de euros.

Por otra parte, el Alavés completa así su segundo fichaje en este mercado, después de incorporar definitivamente a Ville Koski, quién se quedará en Mendizorroza hasta 2031 después de haber competido como cedido.