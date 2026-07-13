El Málaga apunta al Real Madrid para su primer fichaje en su regreso a Primera

El recién ascendido aún no ha hecho ningún movimiento en el mercado de fichajes y ahora se fija en un jugador como Thiago Pitarch, a la espera de saber si el Real Madrid cuenta con él, para reforzar su plantilla en su regreso a La Liga

El mercado de fichajes ya ha dejado movimientos muy significativos en La Liga EA Sports, con anuncios oficiales de traspasos de la gran mayoría de clubes de la competición. Sin embargo, el Málaga CF aún no ha incorporado ningún refuerzo para su regreso a la Primera División, a la espera de movimientos en el mercado, y ya tienen un primer candidato muy concreto.

El club boquerón mira al Real Madrid para conseguir su primer refuerzo de cara a la próxima temporada. Los blanquiazules quieren incorporar a Thiago Pitarch a su equipo, un joven centrocampista de 'La Fábrica' que ha tenido mucho protagonismo con el primer equipo la pasada temporada y que acaba de proclamarse campeón de Europa con la Selección española Sub-19, siendo además un jugador decisivo.

El Málaga estudia el fichaje de Thiago Pitarch, a la espera de conocer si el Real Madrid cuenta con él

El equipo andaluz ha logrado el ascenso a la Primera división del fútbol español tras derrotar al Almería en la final de los playoff. Desde entonces, están adaptando la planificación del equipo para adaptarla a La Liga, pero aún no han hecho ningún fichaje de refuerzo. El nombre que están estudiando es el de Thiago Pitarch, centrocampista del Real Madrid. Una joya de la cantera que ya ha sido importante para los blancos tanto en Liga como en Champions.

Sin embargo, el equipo de La Rosaleda aún está pendiente de los planes del Real Madrid con el jugador madrileño. El centrocampista tiene en mente hablar con Mourinho, nuevo entrenador del conjunto blanco, y conocer si realmente cuenta con él para la temporada. El deseo de Pitarch es continuar en el Madrid, sobre todo para seguir jugando la Champions, aunque es cierto que sin Arbeloa sus opciones de ser titular bajan de forma notable. Por ello, el Málaga trata de aprovechar para llevarse a uno de los jóvenes talentos de La Liga.

Thiago Pitarch, campeón con la Selección Española sub-19 siendo un jugador decisivo

El futuro de Thiago Pitarch se resolverá en las próximas semanas, una vez que el jugador ya vuelva a pensar en la temporada de clubes. Estos días ha estado demasiado ocupado jugando el Europeo Sub-19 con España, en el que se han proclamado campeones después de derrotar a Alemania en la final. De hecho, Thiago fue un jugador clave al dar la asistencia del primer gol de esta final, por no hablar de las cinco que firmó anteriormente para que 'la Rojita' llegara a esta final.

Ahora regresará con el Real Madrid y el plan de Mourinho es que dispute con ellos la pretemporada, pero el club tomará una decisión sobre su futuro, y por lo pronto no niegan una venta. Eso sí, el Málaga va a tener competencia internacional para hacerse con los servicios de Pitarch, cuyo valor de mercado está ahora mismo en 20 millones de euros.